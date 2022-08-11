北京對美國眾議院議長裴洛西訪台反應強烈，解放軍在台灣周邊劃出6個區塊進行「實彈聯合軍事演練」，並發射東風型彈道飛彈飛越台北上空，海空軍部隊還模擬對台的攻擊行動。軍演並未依原先的宣布於7日中午結束，兩岸軍機、軍艦繼續在海峽中線對峙。面對解放軍不間斷的演習，如果台海因此擦槍走火，美國是否會介入台海戰爭？或者該問，美國能同時打贏烏克蘭與台海兩場戰爭嗎？

二戰血腥戰爭 不會重演

美國《國家利益》雙月刊網站曾發表〈美軍最糟糕的噩夢：與俄羅斯和中國（同時）進行一場戰爭〉稱，美國在2010年代末期，提出「兩場戰爭」原則，要求美軍有能力同時進行兩場區域戰爭。文章分析結果認為，美國能夠同時打贏與中國和俄羅斯的兩場戰爭，或者接近打贏。

這應該只是一種模擬的想像戰爭，如果回看去年美軍自阿富汗撤軍的窘境，實在很難讓人想像美軍在面臨軍力更強大的中俄軍隊，是否能夠真正的打贏兩場戰爭。若再回溯冷戰時期發生的韓戰與越戰，一場是中國力挺的戰爭，儘管有麥克阿瑟將軍犀利的指揮作戰，但最後仍然面臨慘烈的戰損，美中最終難分勝負。

越戰就更慘了，美軍儘管有先進的B-52轟炸機，可以毀滅越南的叢林，但是美軍卻打出「越戰症候群」，最後在「西貢時刻」落荒而逃。事實上，當時越南的阮文紹總統曾警告急著結束戰爭的美國國務卿季辛吉，認為美國與北越所簽訂《巴黎和約》，對美國來說是一紙「條約」，對南越來說卻是攸關國家生死存亡的大事。結果正如阮文紹所料，《巴黎和約》一簽訂，美軍急著撤退，南越就陷落了。

如果還要檢討冷戰後美國所打的伊拉克與阿富汗戰爭，初期美軍勢如破竹打贏了海珊與塔利班政權，但是美國卻無法鞏固他們所扶植的伊拉克與阿富汗政府，讓伊拉克現在的處境不見得比海珊統治時期好。阿富汗則是塔利班政權班師回朝，等於美國20年的阿富汗戰爭白打一場。

美軍打中東的小國都這麼離離落落，對中國與俄羅斯兩個擁有核武的國家，美軍又何來把握能同時打贏這兩個大國。這是一個相當弔詭的問題，也許美國認為大國好打，畢竟實力差距越小，使用的都是高科技戰爭工具，多少大家都有點忌諱，只能小打小鬧，誰也不敢真正非要打到毀人國家不可，二戰時美日間的「血腥戰爭」，不會發生在目前的美中、美俄之間。

大陸高調軍演 示警台獨

但是，中俄是否會如美國的想法呢？俄烏戰爭發生以後，遲遲無法落幕，就是俄羅斯堅持非要打出個勝負不可，所以雖然俄軍在烏克蘭戰場上並未得到便宜，但是普丁不結束戰爭，戰事就無法終結。

同樣的，美中若發生戰爭，一定是與台灣尋求獨立有關。畢竟，台灣獨立是攸關中國主權完整的問題，大陸在面臨重要的核心利益下若不堅持，這絕不只是中共政權垮不垮的問題，台灣獨立可能帶動中國國土分崩離析的惡果，這也是中國非要把港獨扼殺在啟蒙階段的緣故。

既然如此，面對台獨的問題，大陸絕對不可能跟美國進行一場小打小鬧的戰爭，最少規模不會小於韓戰，去年大陸吹捧的《長津湖》電影，應該可以看出大陸面對美軍那種不懼的精神。

所以，美中若終需一戰，絕不是為了爭奪霸權所發生的「修昔底德陷阱」之戰，反而應該是為了台灣主權爭奪之戰，這也是為何大陸全面性的警告裴洛西不要訪台，但是民進黨卻偷偷摸摸的迎接她的到訪，還高調接見與接待她。既然要高調，大陸也毫不客氣的高調祭出軍事演習，不僅破壞兩岸常規的互動關係，還大剌剌突破現狀。

美國與民進黨並無與大陸一戰的決心與準備，與其訴求國際社會聲援台灣，不如多談合作與和平，訴求戰爭而不談和平，最終只會把台灣變成烏克蘭，這對不相信戰爭會降臨台灣的善良百姓，是最殘忍的政策，民進黨該三思。