我從小喜歡念書，除了《國語日報》的童書（譬如斯蒂文遜的《大衛歷險記》），東方出版社的《東周列國演義》是我的最愛，影響到日後念國際關係。小時候住在三義，每隔一陣回霧峰老家，最高興的是父親一定會帶去台中合作大樓買書，接著到樓下吃當歸鴨肉，然後就可以搭客運回苗栗。

念國中沒有零用錢，除了學校圖書館，會到彰化中山路的一家書店翻書，店員會站在旁邊，讓你不能駐足太久。念台中一中，偶爾口袋有錢，週六會去老店中央書局，買了洪炎秋、葉榮鐘的小書；第一次打工，狠下心買了本進口的精裝洋書。寒暑假週末，求知若渴，父親騎機車載我去草屯跟他的同學借大美百科全書。

到台北念大學，三餐省吃儉用，除了徘徊學校附近的書店（譬如香草山），最高興的是國際學舍的書展打折，連牯嶺街舊書攤也不放過，這也是為什麼早期的相片都是瘦瘦的。到了出國前，已經藏書1000本，還模仿國際圖書分類設計了6碼。留學美國，夫妻都有獎學金，如魚得水，由於我不是念政治學科班的，開始蠶食鯨吞，回國跟朋友船運併櫃，主要是書。

教書領第一份薪水，終於買下大英百科全書，如獲至寶，不像現在可以上網。其實，除了固定看《美國政治評論》、及《紐約書評》的新書介紹，每年到美國參加國際研究學會年會，除了發表論文，重點在逛各大學術出版社的書攤。以前搭飛機規定比較鬆，托運1只大皮箱行李，還可以有隨身背包、再加上手提，往往滿載而歸。

有一陣子，北美的同鄉會邀請演講，我的條件是必須載我去逛舊書店、幫忙寄回。有一回去聖地牙哥開會、順路探望退休的老師，還跟計程車司機（阿富汗難民）講好，在舊書街等我。另一次到倫敦，畢業的學生事先已經找好書店，開完會就殺過去；書店老闆跟我說，地下室還有幾十箱沒有拆的，見獵心喜選了一堆，海運郵資1本1鎊，真是賺到了。

911以後，比較懶得出國，倒是網購圖書比較發達，包含舊書。我跟老婆說，台灣研究政治學的比較少，圖書館相關的書不多，所以，買的書是替台灣人蒐集知識財富，藏書越來越多。以前都是老爸在幫忙報稅，有一回說，你們夫婦一年賺那麼多，怎麼都沒有在儲蓄？報告父親大人，大部分花在買書。

其實，最貴的是一些相當冷門的專業期刊，必須加入會員才拿得到，所費不貲，有些可能國內只有我個人有收藏。明年退休，忙著在找人移交，特別是研究室必須清空；目前，資料夾陸續有人接收，或可運用寫出幾篇報告、或論文，就不知道是霸王硬上弓、或半推半就。

我的專長外交、國際政治經濟及族群政治，懂一點和平研究、民族主義皮毛，隔靴搔癢政黨政治、選舉制度、憲政體制，政治哲學、政治社會學、方法論不得要領，就是滿足求知慾。

6樓公寓頂樓合法加蓋，作為書庫最好不過，不用擔心藏書受潮。由於沒有電梯，很難想像當初是如何把家裡部分的書，分批搬到樓下寄到花蓮。當下，還好有朋友自告奮勇來幫忙，關鍵在於有緣人。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）