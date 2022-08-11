美國聯邦眾議院議長裴洛西2日旋風式訪台後，中共解放軍4日針對台灣發動封鎖式的海空聯合軍演。值此緊張時刻，國史館竟然邀請學者發表演講表示中華民國已不存在，顯然是為台獨張目，不啻有意在軍演高潮之際火上加油。難道是嫌台灣麻煩不夠多，還要故意刺激中國大陸？

蔡英文在2016年當選總統前後就高舉「聯美反中」大旗，透過「去中國化」、「去孫中山化」 、「去蔣中正化」、修改課綱等方式，推動「漸進式台獨」。2021年10月10日，蔡英文更變本加厲提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，不論是繼承前總統李登輝遺志，還是存心破壞拜登與習近平的電話峰會，或是民進黨的長期選舉考量，就是朝台獨邁進了一大步。

針對蔡英文的台獨野心，拜登特別在2021年11月16日電話峰會上告訴習近平「美國不支持台獨」，並在白宮記者會上再度強調美國「不支持台獨」。未料，蔡英文對台獨仍不死心。在2022年3月18日拜習第二次電話峰會時，拜登再次強調「美國不支持台獨」。不過，蔡英文並不以為然，仍然要求陸委會主委邱太三高調提出用與對岸共商「兩岸主權對等」議題，挑釁意味甚濃。

4月15日，美國跨黨派國會訪問團拜會蔡英文時，參議院外交委員會主席梅南德茲表示：「美國無意與中國衝突，我相信台灣也不想與中國衝突。」這句話很明顯地是暗示台灣不要挑釁中國，但蔡英文與官員卻裝聾作啞，假裝沒聽懂美國溫和的警告。

美國對台灣的警告顯然是認真的。5月下旬，外交部長吳釗燮接受美國國家廣播專訪時表示，「台灣不會追求形式上的台獨」。這次國史館邀請學者故意提出「中華民國不復存在」，蔡英文顯然難辭其咎，一則國史館隸屬於總統府，沒有蔡英文的點頭同意，斷無可能在中共對台軍演期間提出該項謬論；二則蔡英文早就認為中華民國是流亡政府，提出該項論點的學者正是迎合上意，投其所好；三則蔡英文可能也想在中共軍演期間拋出此一「類台獨」議題，看看北京是否會在怕。

殊不知，兩岸情勢已經走到今天這個地步，蔡英文還以為可以用台獨議題來恐嚇對岸，恐怕還真是絕招出盡，黔驢技窮。「漸進式台獨」是蔡英文一手推動的政治主張，目的在透過各種擦邊球議題的提出與推動，一步步走向台獨。從2005年中國通過《反分裂國家法》、2018年「大練兵」到最近幾年解放軍戰機與軍艦不斷繞台演練，同時在外交與經濟上對台灣施壓，早已朝「一手硬，一手軟」的方向推動「漸進式促統」。

裴洛西的訪台讓中國大陸掌握了千載難逢的機會，透過封鎖式的海空聯合軍演對台灣步步進逼，蔡英文政府上下卻束手無策，讓全國與全世界對蔡英文的無能「看破手腳」。「漸進式台獨」是蔡英文一手主導，「漸進式促統」則是習近平一手推動。但是，若是蔡英文對「漸進式台獨」仍不死心，倒是可能成為「漸進式促統」的最大幫手。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）