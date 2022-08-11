針對台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文有嚴重抄襲問題，並撤銷其碩士學位一事，身兼民進黨主席的總統蔡英文已定調，要求民進黨團結，支持林智堅捍衛清白。

上一次九合一大選的2018年，因為農曆春節後連續休市，造成菜價崩盤等錯誤政策，再加上被質疑看不懂財務報表等，讓當時的台北農產運銷公司總經理吳音寧受到輿論重度批判，認為她根本不適任，但蔡英文在民進黨的中常會力挺吳音寧，表示吳音寧是有理想、會做事的人，但因為不是政治人、容易被誤解云云 。蔡英文除要求全黨支持吳之外，還要政府機關動起來主動為吳音寧辯護。

蔡英文此番固執護堅的態度和當年如出一轍。蔡英文認為台大沒有採納林智堅說詞的做法不足為信，直接否定台灣一流學府台大的判斷，當年則是把外界對吳音寧的批評一律貶為「假新聞」；面對愛將林智堅和吳音寧的信任風暴，蔡英文都是以黨主席之尊以及總統的權威，要求整個民進黨必須毫無選擇地站隊黨中央的決策，不容一絲雜音，即使有，也很快就被壓制或消滅。

2018年的吳音寧事件直接導致民進黨當年在九合一選舉中大敗，吳音寧也在選後不到一個星期的時間遭到北農解職。經歷了吳音寧事件後，這回蔡英文再度以泰山壓頂的個人意志對抗台大甚至是整個社會，難道她沒有從上次的經驗得到教訓嗎？2018後，台灣又經歷了2020大選以及2021四大公投。其中，2020的總統大選，蔡英文以817萬票創下民選總統以來的最高票數續任，2021年的四大公投則是成功翻轉事前對執政黨不利的民調，最終四大公投的結果全數如民進黨所願。

這兩次重大勝利讓蔡英文對民進黨全面掌控行政、立法、司法及媒體、網路下的台灣民主運作「深具信心」；蔡英文領軍的執政團隊也已掌握「抗中保台」這個勝選的核心配方、練就海陸空全方位作戰的選戰SOP，民進黨的選舉操作技巧嫻熟，幾乎已到了百發百中、無往不利的境界。

台大確認林智堅論文抄襲、宣布撤銷其碩士學位後，綠營網軍、網紅、名嘴傾巢而出，抹紅台大社科院院長蘇宏達乃至於台大，林智堅的律師甚至質疑台大的記者會是「為中國武嚇轉移焦點」。或許很多人覺得這樣的論調很荒謬，但深信謊言重複一百次就會成為真理這個所謂「戈培爾效應」的蔡英文和她所領導的執政團隊，就是用這招屢戰屢勝，打趴政治對手。

當年被稱為「250萬高薪實習生」的吳音寧和「抄跑市長」林智堅，得罪的都是年輕世代，因為很多年輕人只能領低薪甚至找不到工作，或是為了拚個好學歷，千辛萬苦寫論文，但只要是蔡英文青睞的人，不懂經營也可以坐領高薪、論文抄襲照樣可以取得台大這最高學府的漂亮學歷，這種相對剝奪感之強烈，足以讓年輕世代揭竿而起。近日網路上對蔡英文不問是非、沒有道德底線的瞎挺林智堅，出現了大量的反對聲浪，頗有2018再現之勢。

九合一是地方選舉，要選出能夠為地方謀畫發展、為人民創造幸福的人，根本無須上綱到國安議題；更何況蔡英文執政以來，屢屢讓台灣陷入兵凶戰危之境，連役男當兵的時間都要延長、甚至有全民皆兵之議！難道年輕人沒有發現，自從蔡英文執政後，台灣的風險愈來愈高、前景每下愈況，蔡英文根本就是年輕世代的殺手。

蔡英文什麼都不怕、什麼都不在乎，唯有選舉的成敗能讓她有感，因此，只有選民、特別是年輕人覺醒，不再被蔡英文的話術所欺騙、不再相信民進黨一再祭出的抗中、反中恐嚇牌，勇敢發出年輕世代真正的聲音、根據對自己有實質利益的價值做出選擇，才能擺脫被蔡英文集團的芒果乾綁架、才有機會教訓蔡英文。2018年是如此，2022年也應該如此！ （作者為作家）