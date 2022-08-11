中共國台辦日前發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，此為繼1993年8月、2000年2月公布《台灣問題與中國的統一》、《一個中國的原則與台灣問題》白皮書後，對台政策的第3份白皮書。早在今年3月中共兩會期間，總理李克強即表示，要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，此時公布白皮書就是總體方略的一部分，不僅將成為中共「二十大」報告對台政策的主要內容，也將是習近平第3任期的對台政策方向。

新的對台白皮書前二部分「台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變」、「中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一」，以及第四部分第一項堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，與前兩份白皮書強調「台灣問題的由來」，「一個中國原則」等內容，並無太大差異。這也說明儘管中共解放軍環台軍演剛結束，並未改變對台「和平統一」的方針，不過也透露過去所沒有的內容。

首先，白皮書強調「祖國完全統一的進程不可阻擋」、「新征程上推進祖國統一」，提出「進程」、「征程」，意味著已將推進統一列為未來5年的施政重點，這與過去只注重維護「一個中國原則」的「反獨」作為，有明顯不同。此外，強調「實現祖國完全統一是中華民族偉大復興的必然要求」，與過去僅表示「中國的統一是中華民族的根本利益所在」，也有明顯差異，這也是具有習近平中國夢的對台政策。

其次，白皮書指出「決定兩岸關係走向、實現祖國完全統一的關鍵因素是國家的發展進步…，無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體趨勢和祖國統一的歷史大勢。」說明中共對統一進程充滿自信，不受台灣政黨政治影響，並著重「和平發展、融合發展」的道路，「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路。」說明除非台灣繼續偏獨台，否則應不會對台經貿採取緊縮措施，以免阻礙融合發展。

第三，「平等協商」雖是舊內容，但可以是「有步驟、分階段進行，方式可靈活多樣」，確有新意。至於表示「願意在一個中國原則和九二共識的基礎上，同台灣各黨派、團體和人士就解決兩岸政治分歧問題開展對話溝通」、「繼續推動由兩岸各政黨、各界別推舉的代表性人士開展民主協商，共商推動和平發展、融合發展和祖國和平統一的大計」，意味著未來台灣將面臨中共更大的促統談判壓力。

最後，白皮書也向台灣各界喊話，和平統一將使：台灣發展空間將更為廣闊、台灣同胞切身利益將得到充分保障、兩岸同胞共享民族復興的偉大榮光。中共在環台軍演結束後，立即公布強調和平統一、融合

發展的白皮書，說明其對台運用軟硬兩手更加靈活多變，台灣面對此種兩岸關係新常態，豈能不朝野團結、審慎以對！（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）