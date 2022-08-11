新黨主席吳成典與我，日前提出台灣海峽和平方案，或許有些人不太能理解。我們之所以提出海峽和平方案，是為了讓台灣在新的情勢下，有新的機會。其精神是建立在兩岸的問題，由兩岸的人來解決，世界只有一個中國，台灣和大陸都是中國的一部分，而中華民族的偉大復興和民族統一，更是一體兩面。

追求中華民族的偉大復興，需要完成中華民族的統一，但是，該怎麼做？只有真正和平的統一，才能建構起真正偉大的復興，有和平，才能偉大，偉大需要和平。中國幾千年歷史，分分合合，最後往往以兵戎相見才實現統一。但現在是中華民族以實力、能力和王道實現和平統一的機會。若能實現是我們兩岸這一代人，對中華民族最偉大的貢獻，由兩岸中國人共同譜寫偉大的歷史篇章。

兩岸和平統一的主要障礙有二：第一，世界列強並不希望看到和平統一的中國，而是希望兩岸永遠分離、分裂和分立，如此才能方便列強對台灣的操縱。第二，台獨分裂勢力近年氣焰囂張，台獨以聯美反中為名，實際目的是拒統和倚美謀獨。大陸的因應方式，是在外交上建立一中框架，限縮台獨的外交空間，而美國也回應以「切香腸」的方式，試圖掏空一個中國的內涵。

外交的框架顯然並不足夠，而裴洛西訪台，顯然給中國大陸一個機會，便是透過軍事手段，來框住兩岸的一中架構。這次的中共軍演包括圍台，使台灣的東海岸也被涵蓋在內，演習本身，正是中國對於其國家主權的行使，標明界線。但是，台灣被圍台、鎖台，民眾心裡難免會恐慌，而一個恐慌的台灣，並不利於兩岸的和平統一。因此，我們需要在新的情勢下，建立和平統一的步驟。

兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察。三分軍事，七分政治仍然適用於今日的兩岸關係。一個重要的觀念是「中國人不打中國人」，而台灣的身分認同，其實並非全盤否定中華民族，與此同時，和平統一更是民族復興的王道工程。做法是什麼？消極的做法是，我們要擁有一個不被拱火的台灣海峽。積極的做法是，我們應該把列強的軍事力量，共同驅逐出台灣海峽。

兩岸所有期待和平，以及希望維持現狀的人，都應該要明白，台灣海峽，是兩岸中國人的台灣海峽，不容懷疑也不容挑戰。台灣海峽不能也不應任由列強霸權隨意進行所謂帶有軍事挑釁的「自由航行」，更不能容許任何人妄圖引進列強進入台灣海峽以謀求政治私利。兩岸只有以一中為前提，才能有和平與安全。

台海的新情勢，應由兩岸共管台灣海峽開始，台灣海峽既為兩岸中國人共管，只適合民間商業的船隻通過，拒絕軍艦軍機恣意經過。當有外國勢力嘗試進入台灣海峽，兩岸應共同反對和驅逐。中國人的問題，應當由中國人自己解決。

（作者為新黨副主席）

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