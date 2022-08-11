林智堅論文門隨著台大召開記者會宣告論文抄襲、建議撤銷碩士學位，目前看起來已經是板上釘釘沒得跑了。既然如此，民進黨為何抱著「一屍五命」的風險，也要逆風而上？堅持挺堅到底，凡是黨內有異音者一律打成中共同路人呢？原來是因為民進黨有十足的勝算！

目前的主要選民結構，普遍都黏著在Facebook、instagram與Youtube等具備演算法的社群上，演算法有一個主要的特性，就是「投其所好」。所以一樣是滑社群，你和身邊的人看到的就會非常不同。而這就是民進黨的底氣：演算法的加持下，不換會贏，換了才可能「一屍五命」！

目前台灣約有上千個親綠的社群帳號，每個都有數千到好幾萬不等的追縱人數，數量之多，足以對綠營支持者達到「飽和攻擊」。如果身為一個綠營的支持者，打開手機你會看到的是「林智堅被台大突襲」、「這是一場政治迫害」、「管中閔挾怨報復」、「抄人的喊被抄，小智真可憐」等等不可思議的言論。完全忽略了台灣大學身為台灣最高學府、世界百大，他們對於論文鑑定的專業以及他們在學術上的地位。

社群分眾與演算法，就是民進黨的底氣，也是他們對於年底選舉的勝算來源。在社群如此飽和且鋪天蓋地的宣傳下，相信青壯年的綠營支持者都會相信林智堅這場論文風波絕對都是一個政治算計、一場政治迫害。他們甚至也相信高嘉瑜、王世堅等人敵我不分，應該黨紀處理。只要這場護航大戰演到底，林智堅還是可以獲得最終勝利。屆時選上之後跟著前市長鄭文燦到處剪綵收割，就算申請行政救濟或行政訴訟被駁回也無所謂，反正那時已經是桃園市長林智堅了，再咬他論文門也無法改變他當市長的事實。反之，那時的林智堅還可以說不用唸碩士也可以管好桃園市。

一個演算法，撕裂了台灣，你和我在手機看到的，都是完全不同的樣貌。這不僅是民進黨不換堅的底氣，同時也是這次台北市派陳時中上場的原因。在藍營支持者的社群看到的，是一個每天報數字、講幹話的前署長、現任市民。但在綠營演算法看到的是防疫第一名的英雄、偉大的醫療界前輩、說實話、真性情、吃泡麵不做作的台灣阿中。只要綠色網路電台持續對其支持者飽和攻擊，那麼陳時中在他們眼中永遠只會有一個面向，而在黃珊珊與蔣萬安分票的作用下，擁有演算法鐵綠選票的陳時中就會拿下台北市。

所以為何不換堅？唯有不換，這個政治操作、中國介入的劇本才能演得下去。如果今天換了，民進黨等於是承認錯誤，承認了推派一個沒有誠信與學術倫理的候選人上場。到時那些綠色網路電台就很難自圓其說，新的劇本也很難寫得下去，也因此不換堅竟成為民進黨為了勝選的最好的一手棋。

「演算法」是什麼？有這麼萬惡嗎？其實演算法是網路媒體公司開發為了增加使用者黏著度與黏著時間的一套程式。說白了，就是「投其所好」。如果你長時間追縱某個類型的粉絲專頁或帳號，那演算法就會源源不絕地投放相關的內容給你。建立在一個人一天只能看完固定數量的文章，演算法當然是會投放月相關的內容越好。而建立在綠營的社群帳號數量之多，中央廚房統一處理素材與劇本的本事之大，足夠讓綠營支持者飽和地接收同樣風向的訊息，這就是民進黨年底選舉的底氣。

我們唯獨走出演算法，對一個公眾事件從多個角度去觀察與思考，孰是孰非，自行去判斷。放下手機，關掉瀏覽器，切莫讓演算法綁架了你的想法！

（作者為民眾黨台中市黨部副執行長）

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