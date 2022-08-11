南韓外交部長朴振8日至10日訪問山東青島，9日與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。這是尹錫悅新政府上台以來，算是南韓最高級官員訪問大陸，相互「禮尚往來」、「外交言詞」難免。不幸，會後兩國外交部的各自談話卻「南轅北轍」。

這不無原因。先說此次會談議題，雙方意見落差頗大。中國一再反對南韓加入由美國主導的Chip4，然而，南韓的反應則是「基於國家利益考慮」，並告知預定參加本月底或9月初舉行的籌備會議後，再做最後決定。朴振為表示與中國的關係密切，他曾來過中國46次，並且曾在山東大學擔任教授。

其次是薩德問題。文在寅曾允諾「3不」。即不再增添薩德設備、不加入美國的彈道飛彈預防體制及不參與美日韓三國軍事聯盟。惟尹錫悅考慮為對抗北韓飛彈，必要擴建薩德武器，與文在寅完全唱反調。南韓的立場是，「3不」不是條約或協定，因此不必履行。中國則要求尹錫悅繼承文在寅的承諾。

24日正逢南韓與中國建交30個年頭，南韓認為有必要回顧與檢討雙方的新外交關係。南韓希望在「彼此尊重」下正常來往，並非文在寅2017年訪問大陸時所說的「中國是高山，南韓是丘陵」，大國與小國關係。南韓有意改變「安全靠美國、經濟依中國」的外交架構，這是艱鉅工程。

由於美國眾議院議長裴洛西訪台，造成中國軍艦和飛彈四面圍堵台灣，讓南韓民航及船隻不得不繞道而行，帶來極為不便與經濟上的損失。因此，此次會談也觸及台海問題。當然，南韓重複照唱美國的主張，希望兩岸維持和平與安全。

基本上，中國清楚知道尹錫悅上台以來施行親美、親日的外交政策，與中國保持「微妙」關係，王毅當然清楚朴振的來意，趁兩國建交30週年機會，圖謀中國和南韓建立新關係，然而，事與願違，朴振此行更加深了中國對南韓的「不信任」。

不僅如此，南韓知道中國掌握90%以上北韓的經濟命脈，因此，中國的一句話，可左右北韓。尤其，北韓第7次核試懸掛南韓頭頂的危機情況下，南韓盼望中國能夠積極介入斡旋，安撫北韓不要輕。現在，北韓領導人金正恩要介入俄烏戰，將派10萬北韓軍人支援俄羅斯。南韓憂慮，若這批軍人越過38線衝進南韓怎麼辦？

憑良心說，南韓自1992年與中國建交以來，期間一直維持建交時的「中華人民共和國是唯一代表中國」，甚至說「中國已統一，全世界只有兩韓未統一」。比起美國與日本，在兩岸間以「民主」名堂，玩耍兩岸「分離」，南韓要「親中」多了。

王毅提出5個「應當」（或要求），然據11日尹錫悅辦公室有關人員指出，薩德照原計畫擴充，這是為保衛南韓人民的安全，係行使國家的防衛主權。看來，尹錫悅不怕中國的經濟報復，也不懼金正恩的核試與飛彈。若中韓關係惡化，屆時，北韓也會插一腳。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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