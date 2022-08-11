1996年台海危機後，美方意識到問題的嚴重性。隨後1998年柯林頓在上海公開說了「三不」——重申美國不支持台灣獨立，不支援「一中一台」或「兩個中國」，不支援台灣加入必須由主權國家才能參加的國際組織。這種表態當時中方是滿意的。雖然美方只是「不支援」而不是「反對」台獨，中方也接受了。

嚴格說來，美國對所謂「台獨」是睜一隻眼閉一隻眼。美國的「一個中國」政策只是承認世界上有一個中國，不涉及台獨的問題和美國對台獨的立場。 美國不支援台獨，但不等於反對台獨。這跟中方的「一個中國」原則有著本質的區別。在「一個中國」原則裡，台灣是中國的一部分，中華人民共和國代表全中國，不存在台灣獨立或一中一台的可能性。

美方總是強調其「一中政策」跟「一中原則」不同，先是加了《台灣關係法》，近來又加上「六項保證」來定義其「一中政策」，並將《台灣關係法》置於中美三個聯合公報之上。美國雖然承認中華人民共和國，但不接受台灣是中華人民共和國的一部分。美方這個立場跟台灣當局「兩岸互不隸屬」的觀點很接近。

禍根早已埋下。1979年《台灣關係法》成為法律以後，美國政府，特別是國會，一直將台灣當成一個獨立的政治實體對待。近年來，美國又通過了《台灣旅行法》，取消了美台官員公開交往的限制，並公開承認美國現有幾十名軍人駐紮台灣等等，美台「非官方」關係不斷提升。

美國從2002年小布希在任時就將台灣當作非北約盟友看待，美國國務院2021年重申了這一點。現在，美國國會又將審議《台灣政策法案》，包括向台灣提供45億美元安全援助，支援台灣加入國際組織，正式賦予台灣「主要非北約盟友」地位，以及將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」等內容。這樣發展下去，美國實質上的「一中一台」政策將公開浮出水面。

當然，美方目前還不想撕破臉，仍然口頭上堅持「一中」，但是這個「一中政策」確實跟「一中原則」不一樣。所以美方並不是掏空一中，而是將其長期以來對「一中」的認知更加明確化，公開化。這意味著美中在「一中」上其實沒有共識，以此為基礎的雙邊關係也就不會穩固。裴洛西訪台事件正說明了這一點。拜登政府雖然一開始認為此時訪問不妥，但堅持認為它沒有違反「一中」政策，裴洛西本人和國會議員們更不認為此次訪問違反了美國的「一中」政策。

（作者為美國巴克內爾大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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