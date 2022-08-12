民國37年6月17日，華東野戰軍代司令員粟裕突襲河南省會開封市，國軍整編第5軍軍長邱清泉部、第18軍胡璉部疾馳救援，陳耀宗就在開封爭奪戰期間途經該地。解放軍並不阻攔學生前進，但遇到國軍空襲反攻，陳耀宗便只好躲到河南省立開封師範學校找到西平同鄉借宿其宿舍，等到晚上10點教官查鋪完畢再溜進去睡。

因陳耀宗身上有點錢，便出錢分攤西平同學搭伙的費用，白天沒事就到處逛逛，看到戰爭場面，路有流民餓殍。21日開封失守，華野和冀晉魯豫野戰軍改編之中原野戰軍以優勢兵力欲圍殲胡璉而為胡璉洞悉，胡璉抗命不前而得以保全實力。

陳耀宗穿越河南戰場，好不容易到了漢口，找到戰區學生輔導處漢口工作隊向中原臨中報到。陳耀宗報到時，發現身上只有睢縣中學校章別在衣襟可以證明自己的學籍，其他檔案文件都沒帶出，但兵荒馬亂中，學校仍受理他的註冊，陳明燦、陳明德兄弟不是高中生，沒處可去，陳耀宗報到後便把校章傳給他們，讓他們持著也去報到，果然都成功錄取。

由於漢口無處負荷大量流亡學生，於是周祖訓校長徵得湖北省第五綏靖區司令官張軫同意，將學校遷到張軫在雞公山創辦的私立中正中學上課。陳耀宗再揹起家裡帶出來的棉被，和陳明燦兄弟同行，千里迢迢前往雞公山報到，一到當地，喜出望外，他們的宿舍被分配安排在一間洋人遺留下來的別墅裡。

臨中的食宿均由導師帶領，集體行動，離班時須向導師請假，全校學生一起吃飯，每日兩餐，定時開飯。教師對學生要求嚴格，學生生活很快就大致就緒，8月中旬開始正式上課。然又因流亡學生不斷湧入，不得不再考慮遷校。10月1日，中原臨中高中及師範部1600名師生遷校至湖北省蒲圻縣羊樓洞，當地茶業原本興盛，因戰爭連年而荒廢，乃藉茶廠作為校舍和宿舍。陳耀宗記得茶廠的入口都是小門，廠內則因封閉而感到溫暖。

陳耀宗對於羊樓洞的歲月記憶不多，根據校長周祖訓的傳記記載，學校非常重視學生的學習和生活制度，嚴格貫徹落實。早晨5時半起床、洗漱灑掃，整理內務；6時早操，各部學生由教官帶隊繞操場跑步，教職員全部參加；6時半全體集合點名升旗，接著由周祖訓或導師訓話。

學校對學生的課業要求嚴格，國文、英文擇要熟讀背誦，並按時習作；物理、化學除講解外，還有演示實驗；數學需認真演算習題；每個科目都要做筆記，隨時檢閱。除正課外，還有早自習一節，晚自習兩節。自習時有導師督堂，主任巡察並點名。學校購置有少數課本和實驗器材，教材主要由教師編寫，以油印蝕刻講義印發給學生。

由於學校經費和資源奇缺，所以自力更生，師生經常參加的勞動有：集體打柴，開荒種菜，整修教室，平整操場，修築道路，擔運食米等。校長周祖訓項項勞動身先士卒，師生亦不甘落後。這樣既發揚了勞動精神，又稍補了實際困難。學校設有校圖書室，圖書有數千冊供學生借閱。

而為提高學生寫作能力，學校則有《洪流》、《莽原》、《爝火》、《星光》、《茁壯》、《萌芽》等各種學生壁報的編寫和出刊。學生吃飯，每200～300人設一伙，每日兩餐，定時開飯，編組定位。周祖訓和教官、導師皆參加學生夥，隨時監察。在最困難時，每人每天不足9兩半米（每斤16兩），全體師生均陷入飢餓，但師生都能患難與共，同舟共濟，與地方亦相安無事。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

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