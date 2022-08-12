一朝台海風雲驟起，頃刻兩岸人心惶惶。如果說裴洛西突然訪問台灣是一場不可預知風向的旋風，那麼旋風過後的軍演才是驚濤拍案的壓軸大戲。如果說八月二號裴洛西降落在松山機場的那個夜晚對很多大陸人來說是不眠的夜晚，那麼隔天之後導彈、軍艦和戰機在台灣周圍的橫衝直撞，不知道又會讓世界上多少個愛好和平的人失眠呢？裴洛西以一人之力攪動整個東亞乃至世界的時局，身在旋渦的當下，每個人有不同的立場，很難評說她的是非功罪，就如同歷史上大多數事件一樣，只有等無情的歷史車輪碾壓過去，一切塵埃落定之後，慢慢的才會顯示對後世影響的清晰軌跡。

拋開全世界的嘈雜的聲音，其實這次的台海危機利益最攸關的還是兩岸的民眾。試想，如果事態進一步惡化，或者軍演中有擦槍走火的意外，那麼不僅美麗的台灣要遭受戰火的蹂躪，恐怕大陸沿海省分的民眾也難以置身事外。烏克蘭戰爭的悲劇殷鑒不遠，不管進攻者也好，防禦者也罷，死去的人們同屬於斯拉夫民族，受戰爭影響無家可歸的難民，戰爭引起的親人的生離死別，物價飛漲帶來的生活艱難最終還是由平民百姓來承擔。

現在的世界，經歷了二戰後近八十年的發展，特別是近四五十年的全球化大發展，雖然各個國家的制度和文化千差萬別，人們的價值觀不同，身處的環境也不同，但對和平的珍視和渴望，對戰爭的厭惡和痛恨是相同的。對於大多數的區域危機，人們已經更習慣看到敵對的雙方坐在談判桌上唇槍舌戰，而不是在戰場上拚得你死我活，即便有軍事鬥爭也都不再以殺傷人命為絕對目的。君不見，強大如美國高舉民主大旗討伐伊拉克阿富汗，一旦誤殺平民，也都是冒天下之大不韙的糗事，必定會招致全球的道德撻伐。比之於古代的戰勝者動輒屠城，坑殺，這不可謂不是一種莫大的進步。

然而就像歷史學家所說，歷史不總是直線進步的，而是在進步的過程中有短暫的曲折甚至倒退，今年發生的烏克蘭戰爭就是對這一歷史規律的最好注解。和平的談判有個基本前提是大家有一些底線即使不能達成一致，也會保留對對方的尊重和改期再談的意願。

但目前的兩岸自民進黨重新上台的六年基本上是自說自話，各自為戰。一方堅持九二共識，抨擊台獨，一方堅持國家獨立，民主價值。尤其這兩年新冠大流行，基於不同的防疫政策以及政治考量，原本繁榮的民間交流在大幅萎縮，加上經濟的不振使得兩邊的民粹勢力抬頭，導致兩岸當局談判的意願都在降低，逐步造成如今這邊廂厲兵秣馬，大力發展軍備，那邊廂急於央求外援，軍備支出攀升。今年以來，世界上出現一種聲音，認為台灣很快會步烏克蘭後塵，仔細分析，這種論調真的不是危言聳聽，這次規模空前的危機便是明證。

如果說烏克蘭歷史上被俄羅斯征服並受過長期的欺壓，現階段對於俄羅斯侵佔克里米亞以及烏東地區是舊恨又添新仇。台灣問題其實是中國內戰的遺留問題，既不存在民族的壓迫問題，也沒有民族的認同問題。1991年，也就是烏克蘭脫離前蘇聯的同年，台灣還頒佈了《國家統一綱領》，提到共同重建一個統一的中國，隔年兩岸舉行了辜汪會談，達成九二共識一中各表。然而令人感到遺憾的是，自民進黨第一次執政以後的這二十多年，雖然兩岸的經濟交流日益繁榮，但政治的僵局卻越來越難以打破，最重要的是台灣的民眾對於大陸以及中國的認同感在快速的下墜，反之對於對岸的不信任感卻在不斷的上升。

筆者是個和平主義者，對於台海的目前局勢感到憂心忡忡。大陸民間現在盛傳，習近平急欲在任內解決台灣問題。看台灣的新聞，領導人也在積極通過改變兵役制，購買武器，教育民眾來因應戰爭的挑戰。可以想像，戰爭機器一旦發動，積累數十年的和平成果毀於一旦，無數人血流漂杵，台灣這數十年積累的民主制度，大陸這幾十年的經濟建設，都會危如累卵。

也許這次台海危機的陰雲隨著大陸的軍演結束，過不了多久就會再度雲淡風輕。但通過這次危機其實映照出來的現實卻令人難以樂觀。大陸相當一部分人懊惱於政府的軟弱，對沒有發生戰爭（武統）的失望溢於言表，台灣又有不少網友酸中共或者大陸，沉浸在一片得到國際關注和支持的歡樂氣氛之中。

兩邊的言論勢同水火，恨不能政府不打自己親自下場「戰鬥」。但我相信，正如奧威爾的名言「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂謊言和仇恨，都來自那些不上戰場人」，等待戰爭發生後，我相信不管勝敗如何，可能沒有人會像現在這般在網路上談笑風生。進一步講，屆時台灣敗了，台灣的民眾內心一定會更反感大陸，統一之時，可能是將來更大災難的開始。大陸敗了，當政者一定會變本加厲，投入更多的資源不惜一切爭取勝利，正如現在俄羅斯所發生的一樣，只不過承擔物價飛漲和國際制裁的是俄羅斯廣大的民眾，所以不管最終結果如何，對兩岸來說，一旦開打，註定是一場沒有勝利者的殘酷遊戲。

作為一個普通的公司職員，我以及身邊的朋友們這兩年備受疫情的困擾，生活較之過去艱難者不在少數，大多數人聊到這次危機，都是不贊成戰爭的。只是大多數大陸人，就如同王小波的文章一樣，永遠是沉默的大多數，受了政治的壓力，大多數不願意公開表達自己的態度，並不代表他們沒有自己的想法。如果台灣人認為大陸全然是粉紅當道，甚至全是民族主義的「戰狼」，要麼是受了媒體的蠱惑，要麼就是不明真相人云亦云。

惜乎兩岸一邊是受制於威權統治，許多理性的真實的意見難以表達出來，即使衝破禁區，當政者是否會認真聽取也是一個大問題。一邊是把自由民主當成護身符，報導對岸仇恨或負面的言論更甚於美歐日韓，全然忘記了兩岸語言文化一脈相承，血緣骨肉同宗同文。

現在的事態真正如箭在弦上，千鈞一髮。需要兩岸用和平理性的思維理智的看待對方，我真心希望大陸政府能前進一步，盡可能通過和平的手段對話交流，肯定台灣的民主和法治成就，相信這樣的善意也會讓對岸的民眾感到慰藉，更會讓民進黨執政者無話可說。我更希望民進黨執政者不再刻意的仇中去中，鼓勵兩岸民眾的交往，更重要的是在這個時候勇於承擔歷史的責任，在看到黨團利益的同時也應看到求和避戰是台灣民眾的更大利益，試著去和大陸政府坐下來一起去尋找政治上最大的公約數。

只是在現如今的兩岸，政府之間各懷心思，民眾更是既不同床也異夢，和平解決兩岸的難題，正如蜀道之難，難於上青天。（徐豔微/四川成都龍泉驛）