8月10日，裴洛西回國後召開亞洲之行記者會，除了將台灣行所引發的動盪甩鍋給拜登，並裝傻說不記得軍方曾勸阻她別去台灣，這位美國老嫗還不得不為另一件事辯護 —— 隨行的獨子，與其亞洲生意。

裴議長一身爭議，不僅來自夫婦倆屢屢遭爆內線交易的醜聞，也來自其子小保羅•裴洛西備受質疑的職涯經歷。裴洛西家族，說穿了就是搶錢一族，為美國金權政治的深刻寫照。

1987年裴洛西進入政界時，淨資產350萬美元，現在，是2.5億。財務數字說明了一切，披著人權外衣生財有道，一趟由公帑支出的亞洲之旅，被質疑不過是一趟「商務旅行」，也不奇怪。

裴議長辯稱，與美國外交利益毫無關聯，也無職分的小保羅•裴洛西俗隨行，角色只是「陪我」，行程裡絕對沒有商業往來。

然而，小保羅是兩家鋰礦公司的董事會成員，St. George's Eco-Mining 和 Altair International Corp。根據美媒福克斯新聞的報導，小保羅大量投資新加坡能源產業，在韓國也有生意。

小保羅•裴洛西目前是EVSX公司總裁，做電池回收業務，這家公司是St. George's Eco-Mining子公司，去年與韓國Wintech Energy Co ltd 和加拿大的 ZeeOne Corporation 簽約開發氫能。

然而，小保羅•裴洛西在國內因與五家企業的商業往來遭聯邦調查局盯上，而陷入信譽危機，以致與Wintech Energy Co ltd 的合作遭到推遲。

不過，「陪」老媽走了這趟行程後，St. George's Eco-Mining 和 Altair International Corp股價雙雙上漲超過30%。美媒諷刺，這真是一趟有利可圖的行程。

小保羅•裴洛西作為家屬而非美國官方身份與亞洲各領導人的合影，成了粉飾其國內醜聞的公關照。裴議長則完全不避嫌，絲毫不在意國內可能引發的質疑。

這也不奇怪，因為裴議長本人也透過這次亞洲行，粉飾夫婦倆在晶片法案通過前，買入數百萬美元輝達(Nvidia)股票的醜聞。真可謂「債多不愁」，索性玩票大的，一次洗白全家族。

母子花納稅人的錢旅遊，由美軍全程保護，引起地緣政治風暴，並順勢吸金，遮掩醜聞，再博取民主鬥士的名聲，最後將她惹的禍全數甩鍋給美國總統，簡直是吃乾抹淨，好處全拿。

由於台灣是鋰電池生產重鎮，親共和黨的美國媒體高度質疑小保羅•裴洛西在台灣也撈了一票。

台灣一個重量級的國際新聞節目，為裴洛西做了一段吹捧其民主鬥士背景的報導，又免費幫裴議長的貪腐人生添了輝煌，令人不禁感嘆，價值掛帥，是如何誤國誤民。

菁英迷價值，小民問是非，這一齣裴洛西贏者全拿，為「嘴上都是主義，心裡全是生意」的民主腐敗史，下了最佳註腳。價值的背後，全是「價錢」。（作者為自由撰稿人）

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