因著美國眾議院議長裴洛西的訪台，所引發的對岸共軍東部戰區於4日至10日進行了連續7天的環台軍演，總算在10日由東部戰區發布新聞，宣告在台灣周邊海空域所組織的聯合軍事行動已告結束。儘管對方同時強調，未來仍將視台海形勢變化，常態性的組織進行台海方向的戰備警巡，但至少因為解放軍的機艦不再「兵臨城下」，乃使11日的台股出現大漲逾250點，並攻回1萬5千點的「榮景」，也反映出股民們在承受過去一周受到「武力威懾」後的「解壓效應」。

儘管如此，明眼人也都明白，短期之內，即使解放軍機艦不再跨越海峽中線，無人機或飛彈也不再飛越台灣領空，但是經由這次環台軍演所撕裂的「破口」，一旦對方「食髓知味」，則將使台灣國安單位陷入不可承受的重重壓力了！

相較於國安部門未來必須繃緊神經，面對兵凶戰危的嚴峻挑戰；長期以來曾經往來兩岸、從事出口貿易或到大陸投資設廠的工商業界、對於瞬息萬變的兩岸關係，以及在近年來中美角力對抗下無所適從的無奈，必須做好逢凶化吉的布局，則這些應對求生之道可才真正是「點滴在心頭」了！

歸納連日來共軍環台軍演給產業界所帶來的衝擊影響，最引人矚目的，當數不署名的企業界人士所指陳，認為兩岸的緊張態勢，並沒有因為軍演的結束而有所緩減，反而在工商企業界心中不斷的發酵、擴大。其中業界感慨最深的就是，以往對大陸台商給予特殊待遇的「政治紅利」，現在則因形式丕變而成為台商容易誤踩的「政治紅線」！

進一步解讀從「政治紅利」轉為「政治紅線」，雖然只是一字之差，但具體意涵可真是天差地別。而劃下「紅線」，不只是如最近台灣的食品業被突如其來的「禁」止輸往中國，讓生產者和行銷商同蒙其害，也包括未來陸方可能嚴格執行早在2015年就通告的，有關台灣出口到大陸的貨品不得標註「R.O.C」或只是註明「台灣」，而必須加上「中國」的規定。

這些可能的變化，其實恰好印證了大陸的一句通用語，也就是當雙方關係良好時，「有關係就沒關係」，而一旦雙方翻臉，則「沒關係就有關係」，台商對此了然於心，自然心所謂危了！

擴而言之，從「紅利」變為「紅線」，影響的不只是兩岸雙方未來可能執法從嚴，業界同時也擔心，光是「台海緊張」這四個字，如果未見緩解，也可能影響外資來台投資的意願，甚至也包括擔心與台灣的貨品進出口是否會受中方干擾而平添風險或增加輸運成本！

除了企業界的多重「憂心」之外，更具體的事例則可以台灣機械產業的最新出口數值來觀知。根據台灣機械工業公會最新的統計，今年7月台灣機械業的出口總值首度突破千億元台幣，而前7個月的出口總值，依新台幣計價，年增率也達16.6％。解讀台灣的機械設備出口在全球疫情肆虐、俄烏戰爭及通膨加劇的情況下，何以能夠持續大幅度增長，關鍵自然是在於半導體產業需求旺盛，帶動電子設備、檢量測設備及工具機等需求增加。

但是在大發利市的同時，機械公會卻也點出潛在的風險。包括今年輸往大陸的機械產值，上半年陸方因上海疫情所採取的「全面封控」對策，除了讓人出不去，更嚴重的是也讓貨進不來，致使今年上半年台灣的對陸機械出口值下滑。直到中方取消「封控」後，7月的對陸出口值才告回升。而這種營運風險，可是台灣業者所無法預測而卻又無所逃避的。於今，中方的封控雖已取消，但是另一個「黑天鵝」已經到來，也就是在美國通過晶片法案，給予晶片廠商投資抵減優惠的同時，卻也有不得將先進晶片技術及產品輸往大陸的限制。而可預見若中方不甘示弱，進行反制，就可能讓台灣機械業者的出口受無妄之災！

除了已經發生和將要發生的風險之外，台灣產業界一個最新的憂慮，則是擔心如果兩岸關係持續惡化，導致行之有年的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）被提前取消，則不只是使台灣商品輸往大陸所享的減免關稅「政治紅利」消失，再加上由中共主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）已正式運作，則台灣連銷往東南亞的商品都將陷入不利的競爭劣勢。結果還可能逼使台灣本土企業只好出走到東協或中國，則空洞化的台灣，未來不待中方環台軍演，恐怕就要自陷絕境了！難怪業界憂國憂時，一般庶民大眾也只能「躺平」，而執政團隊則是只在意於能夠勝選繼續執政了！