蔡英文定調全黨力挺林智堅隔天，台大校內出現一份由學生發起的重啟林智堅論文調查連署書，引起熱議。(圖／取自網路)

看到兩則為林智堅抄襲案「伸冤」的新聞，真的駭異萬端、啼笑皆非。

一則是一個視訊影片中，一名不知來歷的人士，大喊林智堅的論文之所以出問題，是因為「共產黨派間諜潛入了圖書館，將林智堅的論文改成和余正煌一模一樣」，所以論定這是共產黨一手炮製出來的，並建議國安局積極查辦，將「內奸」給糾舉出來。

另一則是一個基進黨員，曾列基進黨不分區立委第一名，在大學任教的教授，她認為，以她18年指導學生的經驗，她推論，「林智堅是冤枉的，因為余正煌將論文封鎖了兩年，所以林智堅是被蒙在鼓裡，啞子吃黃蓮，有苦說不出」。

這兩則新聞，應該是這次論文門爭議中最奇葩、最搞笑，也最令人不可思議的，可以略窺出支持林智堅重啟調查的綠民，是如何令人腦洞大開的。前則的男子，未知來歷，姑不具論。後則竟然是擁有博士學位、在大學堂堂開課的教授，自稱擁有18年指導學生的經驗，難道會不知道「封鎖」所指的是電子檔，紙本還是可以調閱出來的嗎？而經人指證，林智堅參考書目已經有引了余正煌論文時，竟也敢說自己「沒有看過」林智堅的論文。身為教授，在完全沒有看過論文的時候，就敢如此膽大妄為作「推測」，除了「為反而反」，真的就無法解說了。

在蔡英文的「定調」下，民進黨已卯足全力，準備向台大宣戰了。一群根本連什麼叫做「學術倫理」都懵然不知的綠民，也開始像義和團般起鬨，台大校園中更出現了一群號稱「台大學生」呼籲重啟調查的無具名的連署書，在積極備戰。這是一場「激情盲目」與「理性清醒」的對戰，但其結果會是如何，還真的讓人難以臆測。

但我比較悲觀，世間貴耳賤目的非理性聲音，往往是強勝過理性聲音的。

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