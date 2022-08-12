以蔡英文為首的民進黨已經是一意孤行，為掌控政權，不但不惜招引外患，陷台灣於兵凶戰危的險境，更企圖將政治魔手，伸入原本為一片淨土的學術界，意欲以一人一黨，全面與學術界，與全民宣戰。

不必任何人危言聳聽，台灣真的已站在歷史的轉捩點上了，年底及2024的選戰，如果再讓民進黨嚐到勝利的果實，恐怕台灣的未來就將全無光明可言。但是，就在如此一個關鍵點上，我們卻非常遺憾地發現，如此霸道、威權的民進黨，卻毫無一個在野黨或是有德有才的賢達可以與之對抗。

在野黨不僅荏弱不堪一擊，等於讓民進黨予取予求，更且各懷私心，罔顧全台人民的福祉，仍處於各自為政、分崩離析的散漫狀態。如此軍心渙散的散兵游勇，如何能夠抵抗挾持著龐大執政優勢、狠掐住輿論喉舌的民進黨？我甚至悲觀地認為，凡是「三腳督」的縣市長選舉，必然會因藍白的互不相讓，而讓綠營漁翁得利，而經此一役，民進黨勢將一往無前，別說是2024，恐怕未來的幾十年間，台灣不是被困陷於戰爭的悲慘情境，就是讓民進黨一黨專制獨霸，再也無法翻身了。

為今之計，只有藍白相合，放下成見與私心，齊心協力，共同抵抗民進黨，才能夠力挽狂瀾了。我極力呼籲，在野黨，尤其是國民黨與民眾黨，應該組成「在野聯盟」，坐下來好好商議，共同推選出單一的縣市長，然後全力加以輔選，國民黨應放下老大心態，釋出幾個縣市長的缺，而民眾黨也不必躁進，穩紮穩打，如此才能夠與頑強的綠營對抗。

當然，我如此的建議，可能會遭人訕笑，且頗難成功，但是，站在這個歷史轉捩點上，已是沒有退路的了，藍白不合，不僅將同遭玉石俱焚的命運，也連帶著置全台灣民眾於瀕危的險境。戰國時候，魯仲連「義不帝秦」，終於使魏、趙二國捐棄成見，共抗強秦，保全了兩國。民進黨如今的情勢，宛如虎狼之秦，眼看著國民黨、民眾黨等在野黨均如魏、趙的弱勢，若無當世的魯仲連，恐怕也只能默默接受宰割的命運了。

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