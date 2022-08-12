靠台灣價值上位，長時間以來，民進黨遇到什麼事似乎都能化險為夷，讓他們以為激化兩岸對立和天生的台灣價值優勢將永遠無敵，但是這一次民進黨可能會陷入前所未有的麻煩！因為他們出賣的不只是自己的黨格，還有台灣人的尊嚴。

全黨力挺林志堅！不是偶然，因為系統性的學歷爭議遍及總統、黨公職、地方百里侯，全黨都陷進去，也只能硬著頭皮凹下去了，但是這一次，就算是意識型態跟民進黨相近的時代力量都反應激烈、嚴詞痛批！

時代力量是比民進黨更敢於彰顯台獨理念的年輕政黨，在上一次總統大選雖然有自家明星立委黃國昌打私菸案，但還是表態支持蔡英文競選總統，在統獨理念之前，弊案都顯得是小事。

但是這一次林智堅的學歷爭議，民進黨硬要把黑的說成白的，等於要台灣人為了維繫本土政權，跟著一起指鹿為馬，這可能會大大傷害本來對民進黨友善的一些學者的自尊，需要為了政治瘋狂成這樣嗎？

要人為了政治立場扭曲的活著，或許可能維持一段時間，但終究無法永存！良心的譴責、尊嚴的踐踏、欺騙自己，民進黨的餅肯定會越來越小，不是每個人都可以為了利益和政治立場賤踏自己的尊嚴的。

本來希望民進黨執政是台灣人的光榮，但是腐化的太快，為了遮掩見不得人的系統性學歷弊病，希望支持者跟著一起瘋，只要選戰能贏，就能把黑的說成白的，真的是上帝要毀滅一個人（黨），就必使他瘋狂！

這一次民進黨恐怕會撥錯算盤，雖然現在就斷言民進黨2024將失去政權還言之過早，但是失去台灣多數人的尊敬是肯定的！自己取巧、作弊，卻要台灣人不顧尊嚴、出賣良心的力挺，有可能會成功嗎？

（作者為金融分析者）