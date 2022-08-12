瀰漫全球獨裁與民主的對抗氛圍，讓俄烏衝突遠不只是莫斯科跟基輔的愛恨糾葛，更是自由與極權世界大戰的第一炮。而普遍聲音認為，「害怕下一炮會打在台海」。同樣是小蝦米力抗強權，台灣難免有「下一個烏克蘭」的既視感，但就跟香港、阿富汗的道理一樣，用任何過度化約的方式類比截然不同的兩件事，既不理智也不可靠。以下簡單提出筆者在俄烏戰爭中的幾項觀察，並提出台灣可參考處，讓「今日烏克蘭」的身教，反駁「明日台灣」的恐懼。

俄烏衝突的非物質性因素

俄侵烏的「烏克蘭化、去俄羅斯化」，與烏國境內國族認同分裂問題，或許是大家最直接聯想到兩岸的相似處。無可避免，台灣必須謹慎考慮北京的國安及族群問題，無限上綱的意識形態，恐怕只會讓台北的博弈提早結束。

俄烏力量不對稱但戰爭長期化（實力相抗）

俄烏物質實力雖不對稱，但卻能相抗衡，大概是戰爭中最為人津津樂道的部分。很大程度上，這是依靠非物質力量補充物質實力的不足。台灣必須考慮我們該如何用非物質力量彌補兩岸實力上的差距？備戰意識的建立、對自身身分的認同、明確的敵人與目標都是關鍵。

俄烏力量不對稱但戰爭長期化（地緣因素）

地緣環境是另一個彌補物質實力不足的因素。俄烏以地面戰為主，搭配有限的空中、海上衝突，戰場面積大。俄烏力量相抗，地面作戰傷亡高，一定程度地限制了雙方的行動時間與空間，因此戰爭得以被拖延。台灣必須考慮在沒有戰略縱深、人口密度高、開發密集的前提下，是否願意承擔戰爭長期化的犧牲？（愈長期只會增加破壞）這就是投降接受統一與戰到一兵一卒的抉擇；而如願承擔，台灣則因思考，如何在缺乏廣大土地的優勢下，克服力量差距，達成戰事長期化？

世界援烏但不參戰

各國對烏施以各種程度的幫助，但始終沒有參戰，尤其美國與北約。一方面考量俄終究是核武大國，另一方面烏亦非美主要利益。台灣必須需思考，中國大陸同樣存有核子武器，且正在發展更成熟、最有效的對美嚇阻，這是否會影響美國與盟國參戰意願？台灣雖為美國主要利益，但台灣非主權國家，美國是否有足夠理由參戰？

對俄經濟制裁

西方對俄羅斯施以極限經濟制裁，包括凍結其外匯存底、停止正常貿易，甚至逐出國際金融體系。然而俄羅斯經濟實力在世界上之影響本就不大，台灣必須考慮中國大陸之於世界的影響力，是否有空間允許西方因制裁而犧牲。同時中國大陸是否也將加速建立自身集團經濟，並增加戰爭打擊強度，以盡快結束戰事？

烏不對稱作戰

烏對俄採取不對稱作戰，激起台灣對於不對稱作戰的呼聲與提倡，但台灣必須考慮自己是否也具有如烏克蘭那般的抵抗意志（即非物質力量的強化）？也要反思，因不對稱作戰將增加武統成本，反而使北京提升第一擊與後續打擊強度，力求盡快結束戰事。至此，共軍大規模毀滅性武器的使用可能、對平民的無差別攻擊、不惜犯下反人道罪行等情況，都必須考量。

斬首與反斬首

俄烏戰爭開始後，澤倫斯基沒有逃離，反而鎮守基輔，又不時錄製談話或短片，鼓吹世界關注戰事、對烏援助，並激勵烏國人民抵抗意志，一定程度地提升了烏克蘭的非物質強度，補足物質性軍事經濟力量的不足。然而，台灣必須反省，北京對於這種「澤倫斯基模式」看在眼裡，因而增加對於斬首行動的重視的話，台灣又要如何提升反斬首策略與力量？

俄民族主義支持

俄羅斯極為旺盛的民族主義，使侵烏有正當性支持，聚旗效應抵銷經濟制裁效果。其定調「特殊軍事行動」而無全國動員，相對也降低了社會的反抗。台灣必須反省中國大陸也同樣有高漲民族主義呼聲，「收復台灣」成偉大復興一環，統一乃至武統在中國大陸有更高的合法性與正當性，由此可知，對岸的非物質力量將提供其軍事行動有力後盾，而台灣非物質與物質力量的綜合是否足以抵抗？

掉了這麼多「物質」、「非物質」的書袋，說到底，台灣就是要反省我們是否準備打仗？能否接受犧牲？改進兩岸關係已難成避戰萬靈丹，我們遲早將丟失避戰主動權，若依舊活在「中國大陸就是紙老虎，台灣有世界民主自由理念支持」的空泛想像，仗勢而疏忽謹慎備戰，妄自輕敵挑釁，這才是真正「明日台灣」的禍源。（作者為軍事評論員、自由作家）

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