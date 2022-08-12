台灣許多公共工程、武器研發與重大投資案，可以因為政治宣傳目的，辦理多次剪綵、啟動、開工與通車典禮。但是從來沒有搞過重覆辦理某個政治人物葬禮戲碼，日本社會在前首相安倍晉三遇刺亡故安葬後，居然還會為是否舉辦國葬，引發社會爭議市民團體提起訴訟，真是讓人感覺不可思議。

國人經常認為日本社會知識菁英飽讀詩書，並且政治人物普遍受到中華文化漢學思想影響，但從安倍安葬早就完成後，居然還會端出國葬安倍此種再辦一次葬禮荒誕戲碼，顯然證明日本社會政治高層絕對沒有將儒學讀通，要不然就是讀書只讀懂字面意義。

《孔子家語•曲禮子貢問》明確記述孔子曾說：「故夫喪亡，與其哀不足而禮有餘，不若禮不足而哀有餘也；祭祀，與其敬不足而禮有餘，不若禮不足而敬有餘也。」同樣在《禮記檀弓上》亦有：「子路曰：『吾聞諸夫子：喪禮，與其哀不足而禮有餘也，不若禮不足而哀有餘也。祭禮，與其敬不足而禮有餘也，不若禮不足而敬有餘也。』」同樣思維之論述。

《論語八佾》更是提到：「林放問禮之本。子曰：『大哉問！禮，與其奢也，寧儉；喪，與其易也，寧戚。』」但是日本社會對政府打算對安倍以國葬之禮處置，其實並不僅是從極度昂貴預算支出上批評此舉過度奢華，而是從根本邏輯上認為此種規格有違法條；不過卻鮮有知識菁英出面引據儒學思想啟迪日本社會大眾，重覆實施葬禮從人情義理上，根本就是思維錯亂完全胡鬧，更是在國際社會存心去上演這場醜劇。

喪禮是在亡者離世後，善後處理讓其安葬入土為安，所以只能辦理一次葬禮，哪能在安葬後，不論是為任何目的，再去設計來辦個更隆重國葬，這根本就是存心將亡故者當成政治舞台之操弄演出道具，完全無法嗅出任何敬意！

假若是要真心追思安倍，日本政府可以在適當時間節點，辦理祭祀追念活動，葬禮只能辦一次，但追思祭祀就完全沒有任何限制。假若日本政界要運用安倍進行政治炒作，根本就不是要再辦一次葬禮，而是要以其他方式辦理追悼紀念活動。

至於台灣社會政治論壇討論如何藉機進行葬禮外交，或是討論此項活動會如何衝擊東京與北京關係，更是證明此場受到日本社會嚴重物議之國葬，早就已經完全變調。孔聖人在數千年點破，與其投注重資將葬禮辦到很奢侈豪華排場十足，無寧對死者能夠存有發自內心之感懷與哀傷，那個才是情真意切地對死者有點敬意。

日本社會知識菁英與政治人物老是將儒學經典名句掛在嘴邊，以便顯現本身具有文化素養，但從會打算為安倍辦理國葬來看，中華文化素養恐怕是只知表面文辭皮毛不知其義理所在，對此錯亂我相當同情日本社會公眾之無奈。（作者為中華戰略學會研究員）

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