大陸國台辦於10日發佈《台灣問題與新時代中國統⼀事業》⽩⽪書，看在民進黨政府與綠營支持者眼裡，乃是解放軍連續數天大規模、全方位，海空立體實彈軍演「武嚇」後的配套「文攻」。經過一天的發酵反應，陸委會11日表示嚴正抗議並指出，中共連⽇對台武⼒威逼，發布內容違反國際法和兩岸事實的⽩⽪書，通篇充斥謊⾔。陸委會重申，台灣堅持「兩岸互不隸屬」、堅拒「⼀國兩制」，這才是當前台海現狀與事實。陸委會鏗鏘有力的抨擊與國台辦推出的白皮書根本毫無交集，簡直風馬牛不相及。

這部洋洋灑灑的白皮書，應該少有台灣民眾有耐心從頭到尾全部看完，文中仍是高倡「和平統一、一國兩制」的主旋律，視其為區域和平的保障，細述兩岸的歷史淵源，以及這30年來經貿交流為台灣帶來很多利益，一連串的惠台政策、同等待遇，對台商、台生，工作生活提供便利服務等等，並表明反獨的堅定決心，對「頑固台獨分子」的積極鬥爭，羅列統一的實質好處，包括共享大陸發展機遇，面向14億人口的廣袤市場融合發展，開啟「民主協商」的機會之窗。

不過，這部習近平上台以來⾸份「台灣問題⽩⽪書」，也許因為把這幾年香港動蕩不安的經歷投射於台灣，所以比之前已發表過5次的「告台灣同胞書」對統一後的治理層面更加緊縮，內容刪除了多項過去的承諾，包括「允許台灣⾃治」、「不派兵」、「不派官員來台」等，也指責⺠進黨政府堅持台獨⽴場，欺騙台灣⺠眾，更明確點出「⼀國兩制」做為統⼀台灣的治理⽅案，且不放棄對台動武，威脅利誘，棍棒與胡蘿蔔齊下，突顯軟硬兩手策略。

所謂白皮書即是施政綱領，乃是大陸對台工作全面性規劃與計畫，不會紙上畫畫、牆上掛掛，必將落實政策舉措，內文再三強調，九二共識是兩岸關係的政治基礎，堅持同屬一中，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益；背離九二共識，就會導致兩岸關係劍拔弩張，損害台灣同胞切身利益，既是老生常談也是苦口婆心。

通篇文章雖圍繞「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」進行闡述，但統一的好處沒法量化也缺乏現實感，比較難以引起台灣人民共鳴。坦言之，台灣能保有主動的時間越來越短，斡旋空間越來越小，談判籌碼越來越少，優勢逐漸流失，倘若解放軍兵臨城下，台灣也只能被迫訂下城下之盟，亦或是背水一戰那才是萬劫不復。

殊不知，最好的防衛是攻擊，陸委會不若依循國父孫中山先生遺囑，高調出台「三民主義統一中國」白皮書，以之PK《台灣問題與新時代中國統⼀事業》⽩⽪書」，才是釜底抽薪之計。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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