前新竹市長林智堅獲民進黨徵召參選桃園市長以來，論文抄襲風波近兩個月來越演越烈，台大上週也撤銷了林智堅的碩士學位，中華大學也很可能撤銷學位。

在黨內外排山倒海的壓力之下，林智堅退出桃園市長選戰，但這個決定，不但傷害了積極支持林智堅的鄭文燦，也重傷了欽點林智堅的蔡英文。

林智堅尊蔡英文為乾媽，政壇人盡皆知，蔡英文也不吝栽培，企圖避免總統不再連任時成為跛腳鴨的狀況。蔡英文緊抓提名權，一方面是避免跛腳，另外一方面也是安插類似林智堅等自家人。

可惜林智堅論文涉抄襲、誠信有問題，新開幕的棒球場讓球員受傷，也讓他的政績受傷，但蔡英文卻要求黨內上下一致力挺林智堅。結果民意嚴重反彈、連英系主控的台北市都面臨民調重挫危機，蔡英文在各界壓力下，不得不讓林智堅退選，但黨內噴出的異議，足以讓蔡英文跛腳。

林智堅選桃園市長，本來志在2032年的總統大位，如今權位、學位兩失，一切回到原點。

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