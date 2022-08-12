拗不過滔天民意的反對，民進黨終於決定換下桃園市長參選人林智堅，也讓原本堅持對抗台大、對抗整個社會的民進黨主席蔡英文的超強意志遭到吞噬。為了要栽培林智堅，蔡英文從大新竹合併升格到指派林智堅選桃園市長，全都是以強硬手段進行，最終也都以失敗告終，說明台灣社會終究有一個底線，由不得蔡英文鴨霸、濫權。

論文門 換戰場繼續拗

值得注意的是，即使台大學倫會已經清清楚楚地條列林智堅論文的問題，判定他的碩士論文有嚴重的抄襲，也撤銷了他的學位，但林智堅還是強調自己的論文沒有抄襲，只承認「寫作有瑕疵」，並說接下來要在另一個「戰場」捍衛自己的清白與人格；同樣地，蔡英文也還是一樣相信林智堅，還說為林的「冤屈」感到不捨。既然如此，那林智堅又何必退選，堅持選下去不是更能證明自己問心無愧嗎？

蔡英文兩天前才在民進黨中執會下令全黨團結挺智堅，林智堅還說要參選到底，怎麼這麼快就打退堂鼓了？其實就是多個民調都顯示，外界大多不相信林智堅的論文沒問題，民意已出現反彈，林智堅根本選不下去了，甚至已波及到其他縣市首長的選情，可能會造成所謂的「一屍五命」、「一屍N命」，林智堅才只好宣布退選。但他退選而不認錯，蔡英文心疼不捨、鄭文燦力讚林智堅的生命故事是「勵志教材」，聽在民眾耳裡只覺得這一群交相賊的政客真是毫無羞恥心。

此外，接棒參選桃園市長的是一路瞎挺林智堅的立委鄭運鵬，因此，關於論文的問題以及林智堅在「另外一個戰場」的動態，預料將會在鄭運鵬接下來跑選舉行程時如影隨行，誰叫林智堅沒有對論文一事做出清楚、決斷的交代，還一副要繼續跟相關大學纏鬥到底的模樣。既然民進黨從蔡英文以降選擇為林智堅的論文護盤到底，那選民就不會放過這個議題。

被外界稱為「小英男孩」的林智堅，是民進黨高層積極培養的政治明星。由於他的新竹市長8年任期即將在今年底到期，蔡英文全力為林智堅規畫未來的路，先是推動新竹縣市合併，好讓他參選第一任大新竹市長，但這個安排被指為是「英人設市」，引發民進黨內各派系極力杯葛。

一言堂 不顧道德底線

大新竹計畫失敗後，高層又安排林智堅轉戰桃園市長，但是因為他新竹市長任期還有5個多月，又是跨區參選桃園市長，因此不但引發社會很大的議論，連民進黨內都出現不平，甚至外傳「論文門」和「球場門」等相關爆料的資料都是民進黨熟悉內情的自己人提供的。

面對外界的反對聲浪，蔡英文向來以威權輾壓，連對民進黨自己人也一樣，但凡對黨內高層給林智堅量身打造的各種安排有不同意見的人，都遭受到網軍、綠營名嘴甚至其他民進黨人的痛斥、羞辱。

執政以來，掌握行政、立法和司法大權及網軍、媒體的蔡英文，打擊政敵可說是無堅不摧、攻無不克。從2019年在黨內總統初選時出人意料逆轉領先的賴清德開始，蔡英文就沒有嘗過敗績，特別是2020年她以817萬票史上最高得票數贏得總統連任、2021年四大公投全數過關，更讓許多人對蔡英文所領軍的選舉機器感到不可思議。

或許贏得多了，蔡英文也變得越來越自我中心，看不到民意、聽不到人民的心聲，「只要我喜歡，沒什麼不可以。」的霸道集權快速膨脹，連黨內都容不得一絲異見，拉拔林智堅的過程更是一路強悍，不顧法律底線、政治現實與社會觀感，就是要霸王硬上弓。如今踢到鐵板，林智堅被迫退選，但是林智堅不認錯、不道歉，蔡英文繼續包庇，民眾完全看不到政治人物敢做敢當的勇氣，更感受不到任何誠意。如此敷衍的退選，並不能贏得民眾的尊敬，更無法挽回失去的民心。顯然蔡英文受到的教訓還不夠！