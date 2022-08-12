再不止血，真要賠上年底九合一選舉了！這是林智堅12日宣布棄選桃園市長的主因，也凸顯蔡英文直到10日還在民進黨中執會「力挺」林智堅的荒謬及可笑。的確，從「論文門」、「球場門」再到近日爆出林智堅的新竹市文化局長6年拿市府5千多萬標案，「堅情」不斷傳出，民進黨再不果斷換人，就不只是「一屍五命」的問題了。

小英無疑做了一個痛苦的決定。2014年林智堅任滿一屆新竹市議員直攻市長，固有蔡仁堅脫黨參選因素，但小英一句「讓形象清新的年輕人承擔比較好」，動用文膽姚人多協助，林智堅才能脫穎而出。若非「論文門」，這位「陽光男孩」獲小英無底線的支持，此次不是不可能勝選的。

可惜事與願違，從7月初被爆料至今，林智堅不承認兩論文抄襲，也不出席台大學倫會的審查。當台大學倫會宣布林智堅抄襲後，府院黨高層竟全跳出來力挺林，與台灣第一學府對著幹，與「誠信」對著幹，不只民眾看不下去，也引發黨內立委、輿論群起炸鍋。

局勢演變至今，已難挽回。民進黨倉卒間找來之前沒被選對會徵詢的鄭運鵬應戰，桃園氣勢已輸了一大半，恐也連帶影響雙北及其他縣市選情。但若把民眾當白痴不計後果「挺堅」到底，其結果必定更慘。

只是林智堅依然沒承認抄襲，硬拗是「寫作的瑕疵」。中華大學論文審查結果公布在即，林智堅如何面對，民眾或已不感興趣，但這卻是檢驗民進黨政治人物品德和人格的重要依據。

「論文門」事件給民進黨一個慘痛的教訓，民意如流水，政治人物如果連起碼的「誠信」都做不到，民眾不可能挺你到底的。