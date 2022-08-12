在龐大的社會輿論壓力下，被台大學倫會認定碩士論文嚴重抄襲的林智堅，終於宣布退出桃園市長選舉。儘管林依然死不承認論文抄襲，僅輕描淡寫地表明不過是「寫作瑕疵」，仍將在退選後繼續為自己的清白奮戰。但從民進黨選戰的角度而言，只有讓林退選止血才能保住綠營的基本盤，然而此事恐怕欲罷不能，經久不息。就有媒體人士暗示，即將有吹哨者爆料林的論文是他人代工代筆的膺品，加上其指導教授陳明通也將接受台大學倫會的審查，一波未平一波又起，民進黨年底選情崩盤不無可能。

就在民進黨全黨為了林智堅的「論文門」與「球場門」忙得焦頭爛額、疲於奔命時，美中台關係與兩岸局勢也發生了結構性的根本變化。大陸繼圍台軍演後，又展開黃海軍演及稍後登場的南海軍演，並且發表大陸國家主席習近平上台後首份「台灣問題白皮書」，內容刪除多項過去的承諾，明顯限縮統一後台灣的自治地位。這一連串的動作無不在宣示「破三線」之後的「新常態」，以彰顯中華人民共和國對於周邊海域與台灣的主權地位，其劍指台獨勢力與美、日等外部勢力的意圖昭然若揭。

面對大陸訊息明確的警告與不惜一戰的恫嚇軍演，身為禍首的美國眾議院議長裴洛西也強硬回嗆，中國嘗試對台灣建立新常態，「我們不會任它發生」。然而這番語焉不詳的回應，仍不知葫蘆裡賣的是啥膏藥？外交折衝還是競秀肌肉，或者兼而有之？但無論如何，在美中劍拔弩張的對峙下，台海風雲變色，緊繃的局勢持續升溫，一切似乎回不去了，即使新常態無法完全建立，但可以肯定的是「舊常態」也只能被迫留在美好的舊時代裡。

值此風雲變色、詭譎難測的國際局勢中，民進黨政府究竟為台灣的安全做了什麼？曾經同樣身陷論文風暴的蔡總統日前還甘犯眾怒，要求全黨「挺堅」到底，引發英系立委窩裡反的質疑，面對內部暗潮洶湧，想必無暇因應外部挑戰。更令人憂心的是，林智堅的論文指導教授正是現任國安局長陳明通，因護航愛徒同遭違反學術倫理的指責，除忙於發出3封澄清長文外，還得接受台大學倫會另一波的調查，哪有餘力提供層峰因應台海局勢的對策？

正當台灣內部因「通堅」論文門吵得沸沸揚揚而國際局勢與台灣處境更加險峻之際，執政的民進黨無所作為，而在野的國民黨已由副主席夏立言率團訪問大陸。雖然此舉讓綠營宛若洞見從論文門泥淖脫身的曙光，刻意將夏立言訪陸之行解讀為「投誠」，至少也是某種程度上的「輸誠」。而國民黨內部若干青壯派選將與地方諸侯也直指夏此行的時機點有欠考慮。但持平而論，在台灣步步走入兵凶戰危的險境時，陷於家醜的民進黨政府毫無解決危機的能力，在野的國民黨面對政府失靈，理當忘卻一黨之私，勇於承擔另闢溝通渠道的責任，方能緩解目前兩岸一觸即發的軍事衝突。

誠如學者趙春山所言，夏立言在選舉前去大陸「絕對沒好處」，但站在國家利益的角度，夏應該去。黨與國，孰輕孰重？答案十分清楚。（作者為台灣對外關係研究暨發展協會理事長）