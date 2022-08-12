美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，將台灣推向地緣政治風險的新高點。據說半導體是裴洛西此次訪台的重點，一方面催促台積電落實在美國的設廠，另方面對台積電在美國投資案的接受補貼表功，此從裴洛西拜訪立法院後，立委柯建銘就迫不及待地爆料裴洛西與台積電董事長劉德音密會，以及蔡總統的午宴上張忠謀和劉德音兩位都受邀參加等，可以看出個端倪。

如果把裴洛西此行的點滴串連起來，可以發現台灣已上了她的圈套：一手抬高台灣地緣政治的風險，讓台灣處於更不安全的狀態，另隻手以美國國安為由，迫使台積電前去美國設廠。裴洛西的手法與美國商務部長雷蒙多對台灣的伎倆可謂如出一轍。

半導體產業或台積電在台灣被稱為「護國神山」。顧名思義，護國神山的意思是台灣的安全靠它保護，其意義和「矽盾」相同。澳洲記者艾迪森2001年出版了《矽盾》一書，並於2009年製作《矽盾》紀錄片，主要闡述台灣的半導體產業是美國、大陸甚至全世界不可或缺的戰略物資，此讓台灣有了矽盾的屏障，讓大陸不會輕易武力犯台。經過13年後，艾迪森不久前又推出《矽盾：2025》新版本紀錄片，仍舊強調台灣半導體的優勢遏制了大陸的進犯。

艾迪森的論點在台灣得到許多人的信仰，例如蔡英文總統前年臉書上宣稱；「矽盾是足以保障台灣的半導體」，並在去年投書美國《外交事務》刊物，表示矽盾讓台灣免於遭受威權政體激進破壞全球供應鏈的企圖。但是這種論調真的經得起國際現實的考驗嗎？

今年2月俄羅斯甘冒天下的大不韙入侵烏克蘭，造成全球能源、糧食、礦物等重要物資供應鏈中斷，觸發全球物價上漲，西方國家卻只能在旁跳腳，無法提供烏克蘭直接的保護，戳穿了矽盾信念的不可靠，畢竟在國際上政治的考量才是最重要的。

美國《國家利益》雜誌今年5月刊登了〈矽盾對台灣和美國是一項危險〉，對美國和台灣提出警告。該文認為矽盾是一個已20多年且過時的概念，這概念一直讓台灣深信大陸在乎從台灣取得晶片的穩定供應而遏阻了大陸的入侵，並堅信西方的客戶會基於其利益而保護台灣，由此台灣獲得「雙重遏阻」的保護。但是如果這信念是錯誤的，台灣的脆弱激發了大陸的攻擊，美國的干預也無法提供足夠的保護，台灣的「雙重遏阻」就成了「雙重災難」。

該文提醒，大陸正致力提升半導體製造的能量，美國同時鼓勵半導體產能回流本土以減少對台灣的倚賴，台灣的矽盾在逐漸弱化，因此呼籲美國應協助加強台灣的國防力量。但是，美國政府會有這樣的想法嗎？

美國政府的眼中永遠只有自己的利益。為了確保先進晶片的來源，美國正採取多元策略，最直接的方法是壓著台積電前往美國設廠；雖然張忠謀一再表示在美國生產成本過高，美國政府的思維則是以國安為出發點，所謂成本效益並非其首要考量的因素。

第二條路是和日本共同研發更先進的2奈米製程。據《日經新聞》報導，日、美兩國政府將以量子計算機使用的新一代半導體為目標進行共同研究，研發基地將設置試驗性生產線，預期2025年將在日本建立量產體制。第三條路是扶植台積電以外的第二供應商，例如三星、英特爾等，雖然該等廠商目前在代工領域尚難與台積電匹敵，但假以時日即可具有台積電的能力。

反觀台灣，蔡政府執政6年以來只偏愛生技新藥產業，給予各方面優厚的獎勵。對台積電或半導體產業，嘴巴上說是護國神山，卻將之當做提款機，柯建銘的爆料雖立即遭台積電打臉，正是蔡政府把台積電赴美投資當做討好美國的禮物的最好寫照。美國政府在削薄矽盾對台灣的保護力，蔡政府猶在把矽盾往外送，台灣的安全還能寄望矽盾保護嗎？（作者為前經建會主委、前經濟部長）