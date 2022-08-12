民進黨12日臨時在總統官邸召開選對會討論桃園選情，會後確定民進黨桃園市長參選人林智堅退選，改由立委鄭運鵬臨危授命、披掛上陣。林智堅的退選，也正式宣告蔡英文的第二任總統任期已經跛腳。因為即便蔡英文日前才以黨主席身分，不惜賭上民進黨年底甚至是總統大選的選情，也要全黨挺一人與台大對撞。蔡主席的軍令言猶在耳，但形勢比人強，間隔不到3天，林智堅即狼狽自動宣布退選。

壓垮林智堅選情的不是別人，正是林自己，而迫使蔡英文提前跛腳的也不是別人，正是「小英男孩」林智堅與蔡英文維繫政權的側翼網軍。當林智堅在媒體抱怨參與台大與中華兩校學倫會都遭到不公待遇時，他似乎忘了自己參加學倫會的身分是學生，而不是民進黨的高官。林頤指氣使、怪罪師長的不是，終究使自己苦心經營的陽光男孩形象崩壞，自然也喪失繼續參選的利基。

而側翼網軍為了達成蔡英文軍令，不斷在網路上攻擊台大、挑戰學倫，以非挺林智堅即中共同路人的無差別攻擊，終使黨內炸鍋，提前與蔡英文攤牌！對民進黨派系要角而言，此刻如何維繫綠色政權不衰，遠比維護即將卸任總統的蔡英文面子來得重要。

然而，民進黨「換堅」對國民黨桃園市長參選人張善政，甚至外溢的蔣萬安選情會比較有利嗎？答案恐怕又要讓藍營支持者大失所望！這一波論文門雖由國民黨揭發，但從媒體公布的桃園民調數據來看，因論文門而討厭民進黨的中間選民並沒有將支持度轉移到國民黨參選人身上，反而是轉移到目前最不可能當選的民眾黨賴香伶。讓桃園選情從原先兩強相爭，有逐漸轉向脆弱三腳督的局面。

就台北市選情而言，在林智堅論文門風波期間，蔣萬安也未因為民進黨持續與台大、學術界對撞而受益。以台北市選民平均教育程度為全國之最，理當對論文抄襲最為反感。但歷次民調的反應，蔣萬安始終不動如山，並未隨論文門拉開與陳時中、黃珊珊的差距。

顯見，這一波固然有部分因論文案而改變支持對象的中間選民，但這一群不受政黨意識型態綁架的族群，即便討厭民進黨、不看好民眾黨，但仍不願接受國民黨。這一點是值得國民黨、蔣萬安及張善政省思，並應透過科學方法找出箇中原因，為何中間選民不再接受國民黨？甚至可以說把國民黨排除在選項之中！

如今，民進黨已順應民意果斷換掉林智堅，民進黨傾全黨之力與台大、知識分子衝撞的戲碼，預期也將從各媒體通路中消失，可謂所有不利因素已出盡。但國民黨在民進黨最不利的情況下卻仍未有斬獲，難保年底不又是先盛後衰之局！（作者為立法委員國會辦公室主任）