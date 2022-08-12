不出所料，在林智堅論文被台大認定抄襲後，蔡英文的網軍大舉出動，攻擊國民黨出訪大陸，以轉移選戰焦點。可惜國民黨沒有說服民眾應出訪的理由，以致黨內競選同志紛紛內向開炮，實實打壞選情。

說到底，大陸此次史無前例的多科目、多軍種的演習，不過是三角兒一齣戲，台灣人心驚驚罷了。

這齣美國、大陸和民進黨政府合力演出的年度恐怖片或許是這樣開始的：美國引發近40年來最高的通膨及經濟蕭條、從阿富汗撤軍的挫敗，及最高法院駁回墮胎權，使得民主黨的期中選舉雪上加霜。為了挽救選情，拜登只好打台灣牌，藉由裴洛西訪台，展現抗中氣勢。

而大陸在確定美國意圖後，也沒有積極阻止，張牙舞爪喝斥後，與美國交涉可換取的利益，即近距離對台灣展開軍演，美軍則退離軍演區。對大陸而言，中美博弈戰局已定，兩黨均會打台灣牌，不如換取實質利益。大陸軍演的目的不在恫嚇台灣人，而是瓦解台灣人以為美國會無條件捍衛台灣的迷思。

美國亦如是，如果在中美博弈中要以自身經濟力反擊，只會落得殺敵一千，自損七百的下場。索性讓大陸做一場軍火聲光大秀，既無成本，又達到抗中的大內宣效果。儘管美國警告大陸不能把新現狀變成新常態，大陸仍老神在在，因為有一就有二，這次因期中選舉而演抗中戲碼，下一次拜登連任難道就沒有誘因了嗎?屆時，大陸自可參照美國劇本殺幅度，再決定演練規模。

蔡英文在這齣戲的角色就是背景板。主角刀光劍舞時，女皇負責管好自己的政治嘍囉及網軍，立正站好不出聲，以免主角假戲真做。於是民進黨政府極力在軍演期間營造歌舞昇平之象。甚至媒體都可能被NCC「關心」，不要傳遞軍演畫面，以免引起不必要的恐慌。隨著軍演結束，民進黨才開始番外篇，想要重演抗中保台戲碼，藉以收割選情。

這其中，最可憐的莫過於台灣人和國民黨。台灣人被迫看恐怖片，且民進黨政府幫忙挾制民眾進電影院。國民黨則在中美博弈前提下，進退維谷，逐漸沒有角色。國民黨若能在此危機四伏之際，挺身而出，告訴對岸台灣人的心聲，對台海紛擾的憂慮，相比只會躲在同溫層裡喊抗中的蔡女皇，不才是真英雄?但或許國民黨人輸太久了，早被抗中保台制約，批起同志比蔡女皇網軍們毫不手軟。

此次軍演或許不會對年底選舉有立即的影響，但只要唱戲三角兒的誘因不改變，軍演只會常態化，台灣人除了順民進黨意，麻痺自己看恐怖片外，似乎也無能為力。我期待有天選之人，能讓美中雙方對峙時不把台灣拖下水，讓我們後代免於流離顛沛之苦。（作者為元智大學資訊管理學系教授）