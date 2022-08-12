台大認定林智堅的碩士論文抄襲並撤銷碩士學位後，照正常人眼光，民進黨上下應該為提名林參選桃園市長一事羞愧難當，但蔡總統卻號召全黨力挺林智堅，曝露了民進黨就是個黑白不分、侵蝕台灣人道德根基的政黨。如今林智堅選擇退選，應該不是他的道德勝過理智，而是台灣社會「正常道德力量」發揮了決定性的影響，讓民進黨及蔡總統也不得不「換堅」。

即便台大學倫會做出了判定，政治意識鮮明的綠營人士，包括蔡總統仍然支持林智堅，並且不斷地硬拗，這種行為就像在茶裡下毒一般，已經給台灣的政治及學術界留下了難以治癒的毒根，不僅讓民眾對政治人物的誠信失去信心，也對各大學碩博士學位失去信任，即使是台大的金字招牌都蒙塵了。

近十多年來，國內的各公私立大學廣開在職碩士班，又擴增博士班，搞得滿街都是碩博士。尤其是政界人士，原先只是高職畢業的，沒幾年就能拿出某某大學碩士學位證明，讓人對這些政治人物「學無止境」印象深刻。如今，林智堅論文抄襲事件揭開了政學勾結的黑幕，讓社會大眾興起碩士學位「原來不過如此」之嘆。

林智堅在台大學倫會宣布他的論文抄襲後，曾經開了記者會自辯，他堅稱自己的論文沒有抄襲，對於這個說法，我給予尊重，但是他說「有沒有台大碩士學位，對於參選桃園市長沒有影響。」這點，實在令人難以接受。

依《公職人員選舉罷免法》相關規定，「有沒有台大碩士學位」確實不會影響他參選桃園市長。因為該法對於參選公職人員的資格，無論是最基層的鄉市長或縣市長，都沒有學歷上的限制。就算林智堅大學考了兩次都沒考上，也可以選市長的。但林智堅拿台大碩士這個學位登記在桃園市長選舉公報上，提高自己的學識地位，給選民一個亮眼的印象，依《公職人員選舉罷免法施行細則》規定，就必須檢附國立台灣大學授予之學位證明文件。如今林智堅最應該慶幸的是，他的台大碩士學位在登記參選前就撤銷，否則等到他登記參選之後，事情就更麻煩了。

更重要的是，林智堅說「有沒有台大碩士學位，對於參選桃園市長沒有影響。」這句話，嚴重曝露了他即使已當了兩任新竹市長，卻有極為錯誤的道德觀，而這個道德價值觀也正是他的民進黨同僚所普遍欠缺或扭曲了的。

林智堅缺少的不是碩士學位，而是他的誠信。「誠信」是政治人物的最核心價值，舉世皆然。《論語》裡顏淵說：「自古皆有死，民無信不立。」孔子說：「人而無信，不知其可也。」。林智堅儘管多年來善於包裝形象，聘用大量小編宣傳政績，但當台大判定他抄襲時，其實他就已經誠信破產，失去了參選的正當性。但他卻以為自己有蔡總統的加持就足以對抗台大，讓同黨同志也看不下去。

9日台大學倫會判定出爐後，林智堅就該退選了，硬撐到12日才退選，還堅持不認錯，一人毀全黨，毀的不只可能是選情，還是民進黨全黨的道德觀。如今他宣布退選也只是剛好而已。