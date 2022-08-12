一場「智堅人生」的政壇鬧劇劇情高潮迭起，於今終於走向落幕。儘管日前林智堅在接受專訪時搬出親情攻勢，「對家人是很大的煎熬」、「尤其父母已7旬」、「媽媽講沒幾句就哽咽，甚至會哭...二兒子也直覺要我不要選桃園市長了！」，更重申論文沒有抄襲，將為清白奮戰到底。然而原先一副「同舟共濟」的民進黨高層，竟傳在總統官邸臨時召開選對會，將陣前易將改由力挺林智堅不餘遺力的鄭運鵬參選桃園市長，從同舟共濟到集體跳船不過短短數十個小時，政治現實可見一斑。

為何明明蔡英文總統在「論文門」爆發當下，還洋洋灑灑的透過社群媒體貼文留言寫下「智堅辛苦了」共90餘字，試圖定調並帶風向「挺堅」，民進黨上下收到來自蔡總統的勤王訊號後，也在挺堅一事上同聲共氣。甚至當事件走到台大認定林的論文抄襲，做出撤銷學位決定後，報載民進黨主席蔡英文隨後在中執會中向黨內喊話「全黨挺林智堅」。當蔡總統可謂是「橫眉冷對千夫指」挺堅挺到了極點時，卻直接在兩天後事件大逆轉成「換堅」，難道是民進黨集體「良心發現」?還是，蔡總統「不夠力」了?

事件的可能，或許與報載知情人士透露林智堅已主動表達退選有關，但這仍是倒果為因的邏輯思維。第一、林有蔡總統力挺，誰也換他不掉；第二、林不可能在沒有內部壓力炸鍋到蔡英文都承受不住下，自願退選，因為一票三十元超過一千萬元的選舉補助，以及檯面下數以千萬計的政治獻金，沒有白白放棄的傻子，或者說看不出林是這種「聖人」；第三、只有當蔡主席認知到已經罩不住林智堅荒唐的論文事件，更可能在年底選舉引發海嘯級敗選潮，才可能考慮啟動「棄堅保蔡」，鞏固己身政治權威的無奈決定。

是的，蔡總統無論如何絕對力挺「小英男孩」林智堅到底，然而形勢比人強，當民進黨全台還要選舉與連任的縣市首長、民代意識到，極有可能因為全黨盲目挺堅，最終被選民集體「放生」，無論如何都不可能不對蔡英文「施壓」，從蔡在臉書發文捍衛林智堅清白，底下留言竟沒有綠營人士支持就可窺見，一場彷彿民進黨版的「東南互保」儼然成形，絲毫由不得慈禧太后作主。

蔡總統原想至少可以拖到年底地方大選，透過去年布局的六都首長候選人全由總統兼黨主席的自己掌握生殺大權，如果選得不錯，選後依舊可以持續發揮政壇影響力。但如今看來，這步棋仍舊失算，就算裴洛西訪台能為蔡總統的「辣台妹」、「抗中保台」炒炒一時冷飯；然而現在離投票日久，就已經爆發一個足以動搖黨本的論文門，接下來還有多少狗屁倒灶的劣跡會逐一現形，只有天曉得。一旦民進黨內部意識到蔡總統已經無法有效掌握大局時，「跛腳」悲劇不無可能提早在選前上演。（作者為自由撰稿者）

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