就在台大學倫會核定撤銷林智堅碩士學位，林立即召開記者會喊冤，以及蔡英文總統在民進黨中執會下達「挺堅」動員令，並將此案結果定調為「政治攻擊」事件後，令人跌破眼鏡的是，在蔡總統於12日上午假官邸召開民進黨選對會臨時會議後，林智堅隨即在黨中央記者會宣布退選。

這件學術醜聞在林宣布退選後，看似已經告一段落；但從林智堅日前在記者會的談話內容之中，也不經意地透露出他在寫論文過程中的一些端倪，值予外界深究，也可以還給林智堅些許公道。

首先林智堅在台大宣布審查結果後，也於當日下午記者會表示，「如果當時我沒有答應陳明通，怎麼會有這個事？而且陳明通根本在我不知情的情況下，把這個初稿給了他（余正煌），而陳明通老師也在他聲明裡面已經講了。」此番談話頗有責怪其指導教授、現任國安局長陳明通的意思。

在另一位當事人余政煌方面，他曾經坦承陳明通有提供撰寫論文的參考資料給他，但陳教授卻未告知那是林智堅的論文材料。由於林與余的論文研究主題類似，因此乃出現許多雷同之處。也許余有就讀碩士專班修業年限的壓力而急於畢業，論文完成以及通過口試在先；而林智堅卻因擔任新竹市長公務繁忙，比余政煌晚了半年畢業，這也是台大學倫會審定的重要結論之一。

既然林智堅堅持自己沒有抄襲，余正煌也不承認抄襲，此時不禁讓人懷疑，身為林指導教授，也是余的老師和口試委員的陳明通，在提供余政煌論文參考資料時出了問題。因為陳明通曾針對論文案發出聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，再將6份民調資料及設計研究初稿交給余正煌參考。同時陳在指導林的論文寫作及余的口試論文審查之中也非常的馬虎。

吾人從整個「論文門」前後發展經過，兩位研究生的陳述，不難看出陳明通教授也應該為過於草率的指導而負上相當大的責任。加上陳教授在1995到2022年期間，竟然能指導173份碩博士論文，卻只有8篇能夠在國家圖書館「台灣博碩士論文知識加值系統」開放免費下載，顯然大部分的論文必須得「遮醜」，同時台大國發所也有了「學位量販店」稱號。

現在真的是該審查陳教授的時候了。欣聞在學倫會開會過程中，曾有審定委員提出建議，要求立即解聘陳明通的教職，及全面徹查陳曾經指導過的所有碩博士論文有無相同問題。但由於事涉台大教評會權責，因此在台大校方接獲檢舉後，也將正式交由社科院再另開學倫會來處理陳明通本人的學倫問題。

林智堅在800字的退選聲明中，強調「選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌」。林不惜打臉蔡英文的力挺而宣布退選，我們要為他的明智與勇氣喝采。須知，選舉和當官都是一時的，為人處事的氣節是一輩子的事。否則就算當選桃園市長，有再多的建樹與貢獻，但若因最基本的誠信原則都守不住，則終生將被社會大眾懷疑其操守。（作者為大學英文講師）

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