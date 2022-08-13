成嶠（蟜）為秦莊襄王之子，秦王嬴政同父異母之弟，《史記‧呂不韋列傳》與《漢書》則稱贏政為呂不韋私生子。公元前239年秦王政命成嶠率軍攻打趙國，成嶠卻在屯留叛秦降趙。

秦王政派張唐攻趙捉拿叛徒成嶠時被趙將龐煖所圍，幸得秦將蒙驁所救。隨後蒙驁在華陰道誤入龐煖陷阱被「亂箭射之，矢如蝟毛」，一代名將死於太行山下。因此秦軍攻占屯留後，奉命必殺成嶠，其部下連坐被處死，屯留的百姓也被流放到臨洮。

秦王政既已平定成嶠之亂，就想替蒙驁復仇，召群臣商議伐趙。蔡澤說：趙燕乃世仇，如今燕弱而依附強趙非其本願，他可以說服燕王向秦稱臣，然後秦燕共同伐趙，更具勝算。

●張唐赴燕需經敵國拒之

秦王覺得有理就派蔡澤出使燕國擔任說客。蔡澤對燕王說：「大王若遣太子到秦做人質，復請秦臣擔任燕相，則燕秦之交固於膠漆，合兩國之力必可雪恥於趙」，燕王同意遂令太子丹赴秦做人質，秦相呂不韋則派張唐擔任燕相。但是張唐說：臣屢次伐趙，趙對其痛恨之至，還下令擒獲他者封給百里之地；如今赴燕必經趙國，有生命之危。因此堅拒赴任。

呂不韋遊說不成返回相府悶悶不樂，門客甘羅乃是秦國昔日左丞相甘茂之孫，年僅12歲。當年甘茂得罪秦王，被強迫獻上公雞生的蛋否則處死；甘羅上朝拜見秦王說祖父在家生孩子無法上朝覲見，諷刺不可能找到公雞蛋，甘羅的機智因而得到秦王賞識，甘茂也獲無罪。他見呂不韋面露不悅就問「君心中有何事」，呂不韋說「孺子何知，而來問我」，甘羅說：「所貴門下士者，謂其能為君分憂任患也。君有事而不使臣得聞，雖欲效忠無地矣」。

●甘羅毛遂自薦遊說張唐

呂不韋表示他親自請張唐去燕國任相，可是他卻害怕拒絕。甘羅說：「請允許我說服他去燕國」，不韋怒斥道：「我自行之而不肯，汝安能行之也」，甘羅說：「昔日項橐7歲為孔子師（註1），今臣12歲，長於項橐5歲，試臣而無效，斥臣未晚」；不韋驚其言，謝說：「孺子能令張唐赴燕為相，事成當以卿位相屈」。

甘羅去拜見張唐，張唐見其年幼，輕視地問他所來何事。甘羅說：特來弔君爾！張唐怒問：有何事可弔？甘羅說：君的功勞與白起相比，誰功勞大？張唐說：白起南挫強楚，北面威震懾燕趙兩國，戰能勝，攻必克，奪城取邑不計其數，我的功勞無法相比。

甘羅又說：范睢任丞相時與現在的丞相呂不韋相比，誰權力大？張唐說：范睢不如呂不韋。甘羅接著說：范睢打算攻打趙國，白起故意為難他，結果白起才離開咸陽七里地就死在杜郵。如今丞相親自請君赴燕國任相卻遭拒絕，丞相能容君乎？君的死期不遠矣，故弔之。張唐大驚，悚然有懼色地謝說：「孺子教我」，即日治裝赴燕。

張唐出發前，甘羅向呂不韋說：張唐不得已赴燕，但須路過趙國恐有危險，請借臣5輛馬車，允許臣先到趙國打招呼。呂不韋將上情報告秦王政，秦王宣甘羅入宮，問其見趙王何以措詞？甘羅說：「察其喜懼，相機而進。言若波興，隨風而轉，不可以預定也」。秦王同意以良乘十乘，僕從百人從之使趙。

●口才便給說服趙王獻城

趙襄王到郊外20里迎接甘羅，見其年少問說：秦廷年長者不足使乎？何以及先生？甘羅說：「秦王用人各因其任，年長者任以大事，年幼者任以小事。臣年最幼，故為使於趙」。趙王受其諷相當不悅，仍按耐怒火問甘羅到趙國有何見教？

甘羅問：大王聽聞燕太子丹到秦國作人質，張唐赴燕國任相嗎？趙王曰悉。甘羅接著說：燕太子丹到秦國表明燕不騙秦，張唐到燕國任相表明秦不欺燕；燕秦兩國互不相欺，目的在攻打趙國擴大領土。大王不如先送5座城邑給秦國，我請求秦王不派人出任燕相，再幫助趙國攻打弱小的燕國。趙王聞之有理拿5座城邑給秦國，秦乃阻止張唐赴燕，且不准太子丹回燕；趙國命龐煖、李牧（戰國四大名將之一）進攻燕國得到30座城邑，其中11座奉送給秦。

●12歲拜相唯下落不明

甘羅圓滿達成任務後，秦王龍心大悅，封賞才12歲的甘羅為上卿，其官位相當丞相，又把原來甘茂的田地房宅賜給甘羅，因此史稱「甘羅12歲拜相」。《史記》太史公曰：「甘羅年少，然出一奇計，聲稱後世。雖非篤行之君子，然亦戰國之策士也。方秦之強時，天下尤趨謀詐哉」。

據《東周列國志》記載：燕太子丹在秦不得歸，聽聞秦不阻止趙國攻燕，如坐針氈。想逃離又出不了關卡，乃求與甘羅為友，請其協助歸燕之計。未料尚未逃脫，甘羅竟夜夢紫衣吏使持天符對其說：「奉玉帝命，召歸天上」，過數日甘羅遂無疾而終，得年12歲。真是少年出英雄，可惜早慧而不壽。因為其他史籍均無此說法，應屬杜撰，沒有可信度。

除上述說服呂不韋與趙王史有記錄外，甘羅並無其他事蹟流傳，據野史記載其原因為：公元前239年21歲的秦王政終於掌權，前237年因嫪毒之亂（與太后私通），呂不韋被罷相，過兩年呂不韋自殺；甘羅既是呂不韋親信，秦王政自然不會放過甘羅。其二是甘羅官階形同宰相，處死神童宰相歷史必有記錄，推斷秦王只是罷其官位，而史不復記載之。

第三種說法是秦國日趨強大，不再依靠縱橫、外交手段而是以軍事力量對付六國，秦國需要的人才是軍事家，諸多名將皆出自秦國；甘羅只是聰慧敏捷的縱家，而且年少並無軍事素養，因此快速消失於秦國政壇與歷史舞台。

再說太子丹年少時曾在趙國做人質，不到10歲的嬴政也曾滯留在趙國，《史記》記載秦王政「少年與丹歡」。但太子丹赴秦國做人質時，兩小無猜已成為君臣關係，太子丹希望藉在邯鄲時的情誼改善燕秦關係遭秦王政漠視；太子丹想返回燕國亦遭無情拒絕，並說除非「天雨栗，馬生角」始放行。因此後來太子丹潛逃回燕，為雪恥復仇衍生出荊軻刺秦王的歷史。

史書對甘羅12歲拜相記載甚少，僅《史記‧樗裡子甘茂列傳》、《戰國策‧卷七‧秦策五》、《東周列國志》第一百四（104）回有甘羅事蹟。中國歷代少年奇人甚多，三國時期魏國曹植能「七步成詩」，諷刺骨肉相殘的「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」，救了自己一命（見《世說新語》與《三國演義》）。北宋第一宰相寇准在7歲時更能三步成詩《詠華山》：「只有天在上，更無山與齊。舉頭紅日近，回首白雲低」；霍去病17歲封侯，項羽24歲稱霸。

香港1971年推出電影《甘羅拜相》（照片：作者歐陽聖恩提供）

●12歲拜相空前絕後

台灣歷來最年輕政務委員唐鳳，原名唐宗漢，父母均為中國時報前高層。他先天聰穎，智商高達180，學校已容不下他，因此在1991年棄念小學由父母陪同赴德國接受專為天才兒童安排的特殊教育，年餘後返台就讀國中，課餘專攻電腦，16歲創業。

因唐宗漢自認屬於女性，在行政院人事資料表的性別欄填寫「無」，並改名唐鳳。以其聰慧反應、博覽群書以及電腦方面之造詣，少年亦可擔任高層公職，何必等到35歲才入閣？

以前是君王、丞相說了算，誰敢反對？現在是官僚體制，有一套合理的為官升遷制度，然而諸多「現代版官場現形記」（註2）你我都看得到！但甘羅12歲登朝拜相，無論老臣是否信服，在史上已是空前絕後。

【註1】：項橐是春秋時期的神童，這7歲幼童曾難倒孔子，所以被後世尊為「聖公」。項橐問孔子：天地人為三才，夫子可知天有多少星辰、地多少五穀、人有多少根眉毛？孔子學富五車竟然不知。

項橐說：「天有一夜星辰，地有一茬五穀，人有兩根眉毛」。接著又問：什麼水沒有魚？什麼火沒有煙？什麼樹沒有葉？什麼花沒有枝？孔子答道：江河湖海，水中都有魚；柴草燈燭，是火就有煙；沒有葉不成樹，沒有枝又哪有花？項橐說：「非也，是井水無魚，螢火無煙，枯樹無葉，雪花無枝」。

項橐又問：什麼山無石？什麼車無輪？什麼牛無犢？什麼馬無駒？什麼男子沒妻？什麼女子無夫？孔子仍不知道。項橐回道：「土山無石，轎車無輪，泥牛無犢兒，木馬無駒兒，神仙無妻，仙女無夫」。

孔子敬佩這7歲幼童聰慧伶俐，於是向項橐行禮稱謝，並對弟子們說：「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之」。

這就是流傳後世的「項橐三難孔夫子」逸事，《三字經》有文為證：「昔仲尼，師項橐。古聖賢，尚勤學」。

【註2】：《官場現形記》作者李寶嘉，敘述官場的黑暗腐敗，「所寫種種，大都實有其人，實有其事；惟都不用真名，而所用假名亦皆有寓意」；與劉鶚的《老殘遊記》、吳趼人的《二十年目睹之怪現狀》、曾樸的《孽海花》並稱「晚清四大譴責小說」。

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】