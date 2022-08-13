Dior推出的半身裙被指抄襲，但大陸時尚博主認為，時尚設計一直流通，互相借鑒元素很正常，但Dior聲稱這是自己品牌的「標誌性廓形」，既是奢侈品就應該貴在原創設計。（圖／網路）

近日迪奧剽竊馬面裙事件引發中國群情激憤，大陸官方與不少漢服社團相繼整理馬面裙發展歷史，各國留學生也發起遊行抗議文化挪用。其中，法國的抗議者與「自由派」發生衝突，乃因其舉牌「裙子高於人權」，在歐美價值統御下的你我，定將此言視為反諷。但我想言：一件裙子或許比人權更加重要，它代表的不僅是一塊布料，或者一份著作權。

兩岸相隔一方淺水，卻儼然成為東、西方世界的交接，對「人權」認知差異極大，如大陸側重衣食溫飽，台灣強調選舉與自由，若我們不服膺歐美「人權」圭臬，中國共產黨也有重視的人道精神。

同等地，因為氣候炎熱等因素，東、西方歷史上對服飾的重視程度也是判若雲泥——古蘇美人以一「kaunakes」遮蓋下身及膝，上身時常赤膊，部分城邦統治者國王甚至在祭祀時需要全裸以表潔淨；古埃及的小孩習慣全裸，此情況於成年的舞女、奴隸等下層階級也是數見不鮮；至於古希臘則有常服「chiton」，其圍繞方式使右側身體盡然袒露在外。

中華民族在紡織技術上遙遙領先其他文明，服飾對東方而言，是重要的文化、政治遺產——三萬年前山頂洞人就已使用骨針；近年在賈湖遺址找到殘留的蠶絲蛋白，距今八千五百年，比「嫘祖始蠶」更早，也顯示絲綢確實可能源自中國（印度四千年、埃及三千年）！中國服飾制度成於西周，可以「昭名分，辨等威」，是制禮作樂的存在根本，而「華夏」一辭正是中國衣冠文明的寫照——《春秋左傳正義》曰：「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，故稱華。」故言服裝是中國禮樂制度發展的重要載體，絕無矜誇之虞。

漢服自清代以後衰絕至今，看似已化作歷史的塵泥。眼望曾經的屬國朝鮮與日本，以自己的韓服、和服名揚國際，中國的漢服卻是如此，甚至曾被人誤認為和服，實屬悲哀！好在近年大陸國學復興，這項被丟棄許久的寶貴資產，再度煥發於不少青年學子的身上與心上。台灣、香港亦有不少有識之士加入，卻因社會風氣不允許，鴨行鵝步，蹣跚難移。

但是我們就應甘心現狀嗎？漢服在千百年間熠熠生輝，難道註定落得被子孫遺忘的淒楚命運嗎？從記載中可見上古西南的「百濮」、東南的「百越」乃至中南半島與南洋群島的民族多是一絲不掛，被稱為「裸國」——《呂氏春秋》記載大禹到裸國入境隨俗，「裸入衣出，因也。」吳國位於今江蘇一帶，是距離中原最近的百越部族，也是「裸國」一族，古公亶父長子泰伯與次子仲雍為使父親屬意的季歷接位，於是前往吳國，《左傳》曰其「斷髮紋身，裸以為飾。」我們可以主張東南亞各民族懂得穿上衣裳，皆是中國的影響。

漢字文化圈許多民族服飾皆源自漢服，或者在其基礎上改良，甚至在滿清治下成為漢服的繼承者——越南在秦漢以後數次接受中國直接統治，並在明代接受朝廷賜服，後黎朝也曾明令禁止滿人的「剃髮短衣」；被稱為「君子國」的新羅自高句麗引入中國唐代服飾，朝鮮王朝建立之後，亦接受明廷賜服，故當代韓服也是大明的殘影；琉球在三山時代就已遣使學習中國服飾，得到明廷賜服，可惜在薩摩藩控制之後開始剃髮。而儘管日本與中國較遠，但也積極學習中國服飾——和服又稱「吳服」，乃因源自東吳，而當代和服保留較多盛唐風華，是「大化革新」與「遣唐使」的輝煌成果。可以言：漢服的發展不僅織就了五彩的綢緞，更描繪了圍繞中原千萬里的廣大東方之地，如果沒有漢服，整個東亞將由彩色轉為黑白。相信關切傳統服飾發展之士，必對我言深感共鳴。

漢服，代表的是傳統、是規矩、是四維八德的顏色、是一種謙卑沉著的民族氣質。孝親、尊師，這些傳統美德在與流行文化的對抗中已是四面楚歌、亡不待夕，因此我們提倡漢服之時，也要一併提倡傳統美德，才能復興漢服之「實」，而非「僅僅那一件裙子」。

一個是參與締造千年文明的「漢服」，一個是近百年由外國定義、操弄的「人權」——裙子，或者說華夏民族的服章，當然比人權更加重要！（劉律辰/南山高中學生）