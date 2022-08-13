兩岸關係適逢美國眾議院議長裴洛西訪台後，陷入兵凶戰危局面，大陸對台不僅展開全方位形同圍台、鎖台軍演；同時，發動對台經濟制裁反制報復行動，造成百家企業商品及農漁產品暫停輸陸。在兩岸政治及軍事緊張氛圍高升之際，國民黨副主席夏立言率團至廈門進行訪問，可說是近年來無論是國共論壇、海峽論壇召開中，黨務最高層赴陸參訪。由於夏立言曾任外交部政務次長、國防部副部長及陸委會主委，其身分頗為特殊；儘管宣稱此行係為慰問台商和台胞，瞭解其遇到的困難或協助解決。

回顧2005年時任國民黨主席連戰訪中，對兩岸僵局產生「破冰之旅」的效應，與中共領導人胡錦濤簽署「連胡五項願景」。夏立言此行目的雖說是探視台商台生，除凸顯民進黨政府難以展現兩岸治理能力外；也展現創造兩岸和平緩衝區之關鍵角色。儘管國民黨此時非執政黨，並非政府也無公權力，但卻凸顯其能與對岸對話溝通角色，且不畏懼被標籤化為「親中賣台」及「媚共」形象。

可以說，夏訪中凸顯國民黨兩岸路線的回歸及利於修補國共關係。國民黨主席朱立倫於6月訪美時，不僅倡議國民黨應持守「親美反共」路線；同時宣稱「九二共識」是「沒有共識的共識」，是一種「創造性模糊」及「建設性模糊」概念語詞。又因前日本首相安倍晉三遇刺身亡後，下令中央黨部降半旗致哀；且於7月近日接待日本訪團時，強調國民黨持友日政策立場。

朱立倫所持「親美友日反共」路線，雖往「中間路線」靠攏，意在破除民進黨對其「親中賣台」指控；然而此等系列舉措，也引發部分黨內元老世代、黨內外深藍政治勢力之質疑及反彈。甚至大陸是否因朱立倫提出「九二共識是沒有共識的共識」，而後可能連國共論壇亦難召開，更遑論「朱習會」舉行。夏立言訪中雖無安排與大陸官方會面，但不排斥與陸方官員會見，不畏懼被抹紅，此恰證明國民黨藉由參訪大陸協助台商台生解決問題，凸顯其欲與大陸修補關係的鑿痕。

夏立言曾表示國民黨兩岸路線並無改變，仍堅持「一中原則」及「九二共識」；同時，表明中華民國憲法是「一中憲法」，如此表述顯示國民黨兩岸路線仍是持守「戰略清晰」，不同於民進黨政府雖提出根據憲法及《兩岸人民關係條例》，來處理兩岸事務；但卻又不承認「憲法一中」及「一國兩區」關係定位。

當然，夏立言訪中也扮演兩岸政策溝通者及協助者角色，展現兩岸政策治理能力。落地後先照大陸規定進行7＋3的隔離，解隔離後除了廈門，安排廣州、上海、杭州等地和台商、台胞、台生會面，表達國民黨對台商、台生在大陸創業、就業及學習、生活關懷。確實在目前兩岸持續敵對僵持狀況下，民進黨政府要參與介入兩岸事務，協助民眾所遭遇問題有其困難。

換言之，國民黨希冀扮演溝通者、協助者、中介者角色，匯整收集台商台生民意及需求，轉達給政府作為施政參考。同時，也將台灣中小企業及農、漁民需求及遭遇困難，傳遞給大陸當局瞭解，尋求兩岸交往具體所產生問題解決，藉此暢通兩岸關係降低雙方敵意。

夏立言訪中更是表達反對黨兩岸關係參與，主要是著重於功能性、事務性及經濟性問題協商處理。夏立言強調此行訪中並無任何政治上的安排，因國民黨現在處於反對黨而非執政黨位置，並無權力進行政策決策、規劃與執行。但涉及台灣中小企業、農漁民經營生活困難，及協助大陸台商、台生所面臨困難之解決，國民黨可以扮演溝通者、中介者、協助者角色。而著重兩岸交流衍生治理問題解決導向，避免因意識型態紛爭被民進黨政府批評為「國共隔海唱和」。

夏立言此行，也是秉持「九二共識」立場政黨與大陸交流創造兩岸和平緩衝區。對夏立言訪中，陸委會宣稱值此中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓，此時絕非政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成爭議不安、民眾高度疑慮及影響台內部團結，更將混淆誤導國際社會對台面對威脅挑戰之認知。民進黨政府雖已沒有權限禁止夏立言赴陸，但陸委會仍在第一時間向國民黨表達勸阻，呼籲暫緩前往。夏訪中，凸顯國、民兩黨兩岸路線分歧。

從既往民進黨實施「抗中保台」路線，不斷邊緣化國民黨參與兩岸事務角色，搶奪其話語權及主權權，甚至抹紅其「親中賣台」形象，不斷地加以標籤化及污名化，造成政黨政治對立、族群凝聚欠缺及國家認同分歧。事實上，在中共對台進行全方位演習突破海峽中線、第一島鏈，形同鎖台及圍台，持「九二共識」立場政黨赴陸參訪有其積極意義，一方面凸顯台灣社會願統力量與民進黨否定「九二共識」差異；另一方面也創造緩和兩岸敵對關係的和平緩衝區。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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