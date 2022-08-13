1992年中廣舉辦「中國往何處去」海內外徵文，逾萬人投稿，多數認為兩岸分離是歷史的偶然，合一才是歷史的必然，有篇文章以「冷水泡茶慢慢濃」來比喻兩岸由分而合，就像冷水泡茶一樣，宜緩不宜急，這樣泡出來的味道才會更好。

事實上，過去鄧小平也曾對兩岸的未來表示：「兩岸應增加信任，減少麻煩、發展合作、不搞對抗。」兩岸原本就同屬中華民族，有同樣的文字、同樣的語言，只是因1949年國共內戰而告分離，各自發展經濟的結果，台灣於1970年代創造經濟奇蹟，名列亞洲四小龍，在台商赴大陸投資並以台灣經驗協助下，1990年以來大陸逐漸成為世界工廠，三十多年來兩岸在經濟、文化交流上取得極大的成就。

當然，自1990年以來兩岸也並非歲歲年年都平安，緊繃的場面還是有的，軍事演習、飛彈試射都曾登上國際新聞頭條，可貴的是，隨後兩岸仍能攜手合作，恢復交流。兩岸在1990年代為加入世界貿易組織（WTO）也擦出不少火花，用不用「排除條款」也曾是我方重要考量，然而，兩岸入會案終究還是平和的在2001年WTO杜哈部長會議通過，文攻武嚇是有的，和平往來也是有的。

至於兩岸三通，通郵、通商及通航，隨著台灣開放國人赴大陸探親、開放大陸物品進口、開放廠商西進投資，通郵、通商已不成問題，在良性互動下，連難度最高的直航也在2008年實現，此舉讓兩岸交流邁入新里程碑，兩岸關係空前友好。

然而，歷史是無常的，在「潮平兩岸闊、風正一帆懸」的年代，兩岸自2008年開啟經貿談判大門，於2010年6月簽署經濟合作架構協議（ECFA），為提前分享零關稅的好處，也各自擬定了早收清單，自2011～2013年分三階段讓我國539項輸陸產品降至零關稅，兩岸互蒙其利，眼看就要翻開歷史新頁，不料2013年所簽署的《兩岸服務貿易協議》竟在國內引起軒然大波，次年太陽花學運捲地而來，兩岸交流步伐隨之大亂，元氣自此大傷。

兩岸交流風風雨雨，非僅過去如此，今天如此，未來應該也是如此，然而就算紛紛擾擾，三十年來交流也取得了不少的成績，不僅大陸成為台灣的最大市場，占我出口比重逾四成，台灣在大陸進口市場占有率也勝過日、韓而名列第一，去年達9.3％。此外，過去幾年台灣學生赴大陸唸書，陸生來台求學，也讓兩岸年輕人彼此認識，陸生認真求學的精神也激勵不少台灣學子，這些交流對於兩岸未來的發展都是好事。

可惜的是，好景不常，隨著蔡政府上台，過去幾年兩岸交流日漸疏離，兩岸對抗逐年升溫，積怨既深，美國眾議院議長裴洛西日前訪台後，大陸遂展開軍事演習，七夕當日向台灣周邊海域發射十多枚飛彈，隨後持續在台海周邊活動，同時也在南海、渤海軍演，台海局勢空前緊張。自1990年以來兩岸雖也有對峙的時刻，但從未到如此劍拔弩張的地步，然而情勢愈是如此，國際輿論愈是澎湃，兩岸更應冷靜。

我們認為，2008年以來的兩岸交流，滿懷熱情的交流，才是謀求兩岸統一的正道，如同1992年中國往何處去徵文裡的文章所言「冷水泡茶慢慢濃」，文化、教育、經濟的交流就像冷水，雖慢卻影響深遠，飛彈戰機如同熱水，雖可立即收震懾之效，卻難以引起兩岸人民共鳴。試想，一百年前西方傳教士如戴德生（James Hudson Taylor）、和受恩（Margaret E.Barber）是如何影響中國的？他們就是用熱情與中國人往來，贏得信任，以致於讓深懷敵意的民眾能為之折服，接受基督教的思想，戴德生曾說：「假設我有一千英磅，中國可以全數拿去；如果我有一千條性命，決不留下一條不給中國。」如此熱情，誰能不被征服？

今年七夕，兩岸戰雲密布，宋代詞人秦少游曾為七夕寫了一首詞：「纖雲弄巧，飛星傳恨，銀漢迢迢暗度。金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。柔情似水，佳期如夢，忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。」最後兩句恰可為兩岸未來發展做一指引，以武力只能得勝於一時，若要兩情久長則必須交流，當雙方文化、教育、經濟都聯繫起來，心契合之，何愁不能統一？心思如此契合，縱令相隔萬里，牛郎、織女心也是合一，兩岸亦然。循此，兩岸都應該回到交流的路上，才能讓兩岸人民獲得最大的幸福，飛彈大砲可以休矣，選舉操作也應適可而止，否則必將成為民族的罪人。