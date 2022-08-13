台海現狀正在改變！近日，媒體報導共軍電子偵察船天權星號/795，於共軍結束8月7日在台灣周邊海空域實施軍演後，仍滯留在我蘭嶼外海，可能將對我中科院8月份火炮與飛彈試射執行偵察任務。另外共軍作戰艦船約計4艘仍在我花東外海活動，而共軍戰機每天頻密地在台灣海峽北、東、南段越線進行所謂「常態化」警巡。

由於，美國眾議院議長裴洛西訪台，觸及中共最後底線，造成共軍空中兵力對台軍事壓縮空間遽然以「秒」計時。有關台海局勢，可能隨著後續國外民代與美國總統候選人等，為獲取其政治利益，將陸續訪台，屆時恐將引發台海危機，對此有外媒指稱，未來幾周美「雷根」號航母等戰艦將以航行自由為名，穿越台灣海峽。

中共鎖台軍演結束後，區域四花東海域門戶洞開。（圖/作者陸文浩繪製）

首先，從8月4至7日共軍在台灣周邊海空域進行「類鎖台」軍演所設之禁航區、特別是區域一、區域四與演習科目、及未來台灣海峽已經沒有和平政治協商所建立起來的「台灣海峽中線」。共軍空中兵力將頻密地跨越海峽中線，未來美艦航經台灣海峽，將面臨更嚴峻的共軍陸、海、空軍與火箭軍，「一體化聯合作戰」的軍兵種進行實戰化的挑戰。

共軍對於國際上所稱的「聯合作戰」模式，早已經在上個世紀開始在重要對外軍事作戰，如兩次波灣戰爭的過程，對美軍進行研究分析。掌握西方強權國家，美、英、法、德等國，在整合軍兵種聯合作戰中，透過資訊化統一指揮掌握軍事作戰全局，發揮制敵先機。因此，「一體化聯合作戰」將是以資訊化為中心，加速指揮體制與一線者，上下及橫向等戰場情資傳遞，爭取戰場的主動權。

其次，2022年台海危機與1996、1997年解放軍剛開始以俄羅斯、烏克蘭軍售及技術轉移下，前中共國家主席江澤民當時所倡議「科教興國」，為「高技術條件下的局部戰爭」做準備的時代不同。共軍軍工技術的發展，已經隨著太空、各類型衛星與彈道飛彈技術的提升，火箭軍對外的精準打擊，已今非昔比。

有媒體指正，大陸智庫南海戰略態勢感知的網站，在8月3至9日美軍「雷根」號往日本橫須賀航行、受解放軍軍演逼退美「雷根」號航母好幾百里。近日美方打臉解放軍，才揭露「雷根」號航母與「的黎波里號」兩棲突擊艦兩棲攻擊艦，8日分別在菲律賓海及日本沖繩南部海域部署。但可有趣的是，依據前者公布兩艘美艦距離台灣1000公里以上距離，雖比大陸智庫推斷在日本九州以東海域（約距離2000公里）接近台灣。但美「雷根」號航母等仍是遠離共軍在台灣東部所劃設的「區域四」常規導彈實彈試射區，可見身體還是很誠實地避免進入火箭軍的打擊範圍內，避免擦槍走火造成美軍傷亡。另外，中共陸軍遠端火力於先前的演習區域一所造成廣大的破壞力，也將成為美軍作戰艦航行台灣海峽顧忌之一。

最後，上述媒體也指稱共軍在軍演結束後，仍有4艘作戰艦在台灣以東海域活動，就美航母與兩棲攻擊艦在菲律賓海與日本沖繩以南海域活動位置，對照共軍4艘作戰艦相對位置觀之，推斷後者未來針對美艦在菲律賓海的部署已從巴士海峽海空軍空中兵力的反應，轉換為中共海軍持續在台灣東部海域長期的因應。

簡單來說，就是原本中共海軍艦船原本在台灣海峽中線以西者，現在除了與空中兵力每天均會跨越台灣海峽中線之外，其海軍已經從在我釣魚台周邊海域常態化，往台灣花、東海域「常駐」、「常態化」巡弋。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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