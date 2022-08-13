最近台灣的局勢，一來因為疫情猶然持續，二來中共圍島演習，三來國內選舉競爭，已是紛擾不堪，突然間又冒出台灣人在以柬埔寨為主的東南亞國家受到「詐騙」的新聞，真的是風波起伏，難以平靜。

晚清時期，中國因為窮困，故廣東沿海一些窮困的農、漁民，在一些不肖買辦誘騙之下，紛紛簽起了類似賣身契的合同，到海外掙錢，而遭受到慘無人道的待遇，被視為「賣豬仔」。清末民初的「華工小說」《苦社會》，就摹寫了其悲慘的場景。這些農漁民將海外，尤其是美國、加拿大，視為「金山」，充滿著理想與憧憬，無非是想改善自身的貧困。當時清廷腐敗無能，國窮民困，也不足為怪。但是，卻萬萬沒有想到，時隔一百多年之後，號稱民生富裕、民主自由的台灣，也出現類似販賣豬仔的事，坑害了不少一心想到東南亞乃至杜拜「淘金」的青年男女，實在令人驚駭莫名。

揆度其中原因，固然是因為有中間人以甘言美詞，誘騙年輕人上當，而這群人貪念一起，便異想天開，但這幾年來台灣的經濟，因種種內外在的因素，尤其是疫情以來的百業蕭條、物價上漲，導致居民開始有拮据貧困之感，不無關聯。

但是，國人對海外諸國的了解，其實是非常淺薄的，政府一直強調「南向」，卻未將「南向」的種種可能問題先作規劃，並提供應有的資訊，遂也不免使得一些生活較貧困的人，心生妄想，大作其發財夢。儘管目前桃園機場都有警察舉牌警示，可是效果好像都沒有發揮出來，還是時有上當受騙的傳聞發布出來。

我有位剛從柬埔寨首府金邊回來的同學，奉所屬銀行派遣，在金邊當銀行的支行長10年，跟我詳說了柬埔寨的大略情形。

柬埔寨其實是個很窮困的國家，但物價低廉，當地人也踏實誠懇、和善待人。最先是有一些中國人在那邊開設賭場，誘騙當地人參與賭博，獲利頗豐。但後來首相洪森決定大力掃蕩，並與中國協力合作，嚴格取締賭場，並將相關犯人遣返中國。剩下的一群人，便開始玩出類似拐賣人口、販售器官、奴役工人的勾當，以厚利誘騙中國居民、台灣居民前往淘金。其後有些台灣人一來為厚利所誘，二來也為尋求自己脫身之道，便開始自家人害自家人，像「老鼠會」、「抓交替」一樣，惡性循環下去，乃至也有許多人上當受害。

這些人開的待遇非常離譜，柬埔寨的工資極低，以我同學的銀行員工來說，低階的不過約200到300美金，高階的最高約800美金左右，但卻往往開出一月7萬台幣的「天價」，遂使得一些人在不明就裡的情況下趨之若鶩，還以為真的可以淘金。

柬埔寨與台灣沒有邦交，他們對台商還是相當客氣、尊重的，但對「中華民國」，可能受中共影響，雙十國慶是連國旗都不准懸掛的。台商在柬埔寨通常小心謹慎，因為治安、貪瀆都很有問題，黑道橫行，窮兇極惡，以自保為優先。受騙台人到了柬埔寨，幾乎一下飛機就被掌控住，簡直是求助無門，不是付贖款遁回，就是同流合污抓交替，專以哄騙親友為目標。台灣也有一群人中間引介，這種人最是可惡，但政府卻往往束手無策，可堪嘆息。

這些受騙的台人，儘管可以責其貪念太深，卻也情有可矜，無論如何都是我們的同胞，有為的政府，亟應展開有效的對策，在台灣，不防仿依165詐騙的報警專號，提供相關的資詢與勸說；在柬埔寨，至少也該設立專以台商、台胞為服務對象的專門機構，盡力加以援助。

攘攘人世，不是為名就是為利，這是人性共通的弱點，如得其情，哀而矜之，請台灣各黨派不要只顧著作無謂的鬥爭，好好援助自己的子民吧！更盼望在台灣想一心暴富的人，睜亮雙眼，不要被一些甘言美詞所欺騙，世上是絕對沒有白吃的午餐、天上掉下來的機會的。

（作者為退休大學教授）

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