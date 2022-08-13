林智堅的論文案延燒多日，原本下令全黨要力挺林智堅的蔡英文，終究敵不過黨內黨外的抗議聲浪，讓林智堅退出桃園市長的選戰。蔡英文力挺林智堅，除了因為林智堅是英系子弟兵，更因為他涉及學位論文的抄襲與否與學術倫理，而蔡英文自己也曾身陷學歷、論文爭議之中。無論如何都要盡全力保住林智堅，否則日後只怕這把論文之火，還要燒回自己身上。

早在林智堅正式宣布退選之前，在野黨就已經對他罵聲一片。不過現在真的換掉林智堅，恐怕對民進黨整體而言反而是利大於弊。對於認為林智堅抄襲、私德有問題的中間選民，會因為看到民進黨換掉林智堅，減少憤慨的情緒。對於本就支持民進黨與林智堅、深信一切只是政治操作的偏綠選民，現在就會更挺民進黨，並且加大力度號召支持者挺黨。

然而對國民黨和民眾黨而言，於私有抄襲論文醜聞加身、於公又有新竹球場出大包辦事不力的林智堅被硬拉下馬，改為在地立委鄭運鵬上陣，無疑又要重新擬定對敵戰略，調整步伐。

此外，民進黨身後還默默站了一個看起來對立最激烈，實則助力最大的競選隊友，就是對岸的中共。老共自己可能都不知道，他們對台灣的文攻武赫越是緊迫，民進黨就越有空間操弄兩岸議題、兩岸對立與亡國感，進而讓民心更靠近主打抗中保台的民進黨，而非其他宣稱要與中國建立和平往來關係的政黨。

所以既然把林智堅換下來，圍繞著林智堅的種種話題也就等於要跟著他漸漸淡出舞台，蔡英文和民進黨又可以把明明只是桃園這場地方選舉的選戰主軸拉回兩岸對立、投民進黨救台灣，何樂而不為？

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