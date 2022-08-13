原民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲醜聞，在遭台大裁定撤銷學位後，同黨台北市長參選人陳時中仍稱林智堅是盟友，在小英總統下令全黨挺一人時，陳時中也回應說，民進黨就是需要一致的時候一致，後見外界批評聲浪不斷，又說學倫是專業，由體制來證明。

台北市是首善之都，市民要的是市政藍圖，不是政黨意志，林智堅黯然宣布退選，也打臉同視為盟友的陳時中，不分是非以黨意為首的盲目相挺，後又以學倫是專業來切割，「換堅」照出陳時中心中只有民進黨沒有台北市，遇狀況態度搖擺缺少擔當，根本沒有能力領導台北市。

台大是國內大學龍頭，陳時中父親陳棋炎是台大教授，台大對學術倫理的要求，陳時中從小自應已是耳濡目染，台大學術倫理審定委員會洋洋灑灑列出林智堅抄襲之處，林智堅是當事人，且有參選的壓力，硬拗並不令人意外，但對此事的看法表態，卻考驗陳時中對事是與非的堅持，當陳時中稱林智堅仍是盟友及遵循黨意全黨挺一人時，陳時中已失去擔任台北市長應有只問市政、不問黨派的格局。

台北市長首重市政，市民關心的是每日圍繞生活周遭的政策，但陳時中迄今只提出8年完成捷運東環線以解決內湖交通壅塞的問題，且遭批評太過樂觀且不著實際，陳時中端不出牛肉，只能不斷打傳統選戰、成立後援會，為凝聚選戰人氣。

據媒體報導，陳時中日前在醫師、牙醫師、中醫師、建築師、會計師及律師的六師聯誼會上，要求六師分別成立「後援會」，但遭各自會員批評，現在是多元社會，並非所有人都支持陳時中，如果採用類強迫手法成立「後援會」，就公會來說是公器私用，且這些都是專業團體，尤其陳時中本身的牙醫，醫療應本乎「醫療是專業、只服務民眾、不為政治服務」。

陳時中挾著自稱亮眼的防疫成績參選台北市長，但防疫只是台北市政的一環，並非所有，但最重要的是，心中要有台北市民，而不是只有黨意，台北市民需要的是一位屬於台北市民的台北市長，而不是屬於民進黨的台北市長。

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