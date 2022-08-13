身兼總統黑暗民進黨黨主席的蔡英文是綠營領頭羊，某種程度也可以說是綠營的黨母，她作風強悍、跋扈、專制、獨裁，說愛誰就愛誰、說挺誰就挺誰，其他子女沒有置喙的餘地。

然而這個媽執掌國政卻是韭菜炒大蔥，想怎麼幹就怎麼幹。過了數十年太平日子，現在居然鬧得兵凶禍結，連海峽中線都丟掉了；回過頭來又護犢失｢智｣，連起碼的學術倫理、公平正義都不顧了，結果令自家人都看不下去，提前逼宮了。

8日台大宣布林智堅抄襲後，蔡英文仍於臉書呼籲團結，結果綠營支持者噤聲，全是抵制聲浪，又聽說中華大學對林智堅論文的審定結果也是「抄襲」，這樣還選得下去嗎？蔡英文才警覺大勢已去。

明明是大是大非的問題、明明是｢國人皆曰可殺｣的問題，這位｢黨母｣眼睛卻看不清楚，一意孤行，其他人不願跟她共處於｢鐵達尼號｣，不是跳船，就是叛變，造成今天提前跛腳的後果。

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