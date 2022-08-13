裴洛西訪問團於2日晚間抵達台灣到3日下午轉往南韓，期間僅僅19小時卻挑動美中台敏感神經，美中兩國陸續在台海周邊發動軍事部署、演習行動，恐觸發台海危機。8月10日大陸更公布第三份名為《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，這是繼1993年《台灣問題與中國的統一》和2000年《一個中國的原則與台灣問題》後，中共發布的第三份對台白皮書。 在此同時其實大陸正在各領域用「手術刀」細細切割台灣。

其實從6月禁止進口來自台灣的石斑魚起，大陸便陸續以各種理由宣布暫停天然砂出口台灣、暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚與凍竹莢魚輸入大陸，日前要求在台灣製造的零組件產地必須標示為「中國台灣」或「中華台北」。這一連串的舉措都對台灣廠商及農漁民造成困擾。

這些看似從各方面對台灣不友好的舉動，隱然暗藏對台灣社會的細細割裂，令人擔心大陸正對台灣進行一項長期有計畫且更為細緻的割裂活動。以往大陸對台灣社會分化就不遺餘力，但大多較為「粗放式」或「集體式」，例如：惠台政策就是面向所有台灣青年、台商或學者的各項優惠政策，而所謂窮台政策就是全面對台灣經濟活動打擊，例如減少台灣旅行團或自由行額度等。最近一連串的作法，顯示大陸對台政策已經朝向「手術刀式」的精密計算與切割，大陸至少在軍事、經濟、政治外交、資訊傳播等方面已經開始悄悄進行。

首先在軍事方面，如眾所週知在裴洛西訪台前大陸軍機及航艦就不斷挑戰台灣的航空識別區與東部海域，藉由裴洛西訪台旋即突破海峽中線，讓海峽中線模糊化，甚至挑戰24海里鄰接區，未來突破12海里也將可能經常發生，大陸目的就是在逐步將台灣海峽內海化，進而包圍台灣全島，飛彈飛越台灣的上空也會在未來演習中成為常態，由此測試台灣軍民能夠忍受的程度。

其次在經濟上，過去藉由禁止部分農產品從台灣進口藉以懲罰對民進黨支持的中南部地區，現在逐步擴及到傳統製造業，甚至針對性的打擊支持台獨立場的台企，已經觸及科技產業。除了軍演，對台灣針對性的企業與商人進行制裁將會是大陸對台經濟干擾的常態。

原本在裴洛西訪台後，部分台灣學者擔心可能再挖台灣一、兩個邦交國，但大陸並沒有這麼做，中國大陸外交部長反而在裴洛西訪台後參加東亞峰會外長會議爭取國際支持，最近也積極進行中韓外長接觸，目前除了一向與大陸友好的東協各國之外，之前親美的澳洲與韓國似乎都有些轉向。這顯示大陸在政治外交上也很清楚，台灣最大的靠山是美國及日本，挖走邦交國對台灣影響不大，但爭取原屬歐美日陣營的盟邦轉向，對台灣的打擊更大。

最後在資訊傳播方面，以往大陸習慣對台灣「文攻武嚇」，以傳統平面或電子媒體宣傳，現在已經逐步轉向擴增網路的影響力，在最近更攻擊政府與民間網站，以往大陸網軍攻擊台灣政府官方網站時有所聞，但攻擊公共場所、地方政府及大眾交通運輸場所網站與電子看板並不多見，筆者以為目前的攻擊都只是測試階段，以後可能會不斷攻擊類似場所，逐步影響台灣民眾的日常生活。

從以上可知大陸對台灣攻擊已經逐漸細緻化精緻化，如同白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比在談到中國對台灣採取的新一輪打擊措施時，使用了「溫水煮青蛙」來描述，更是一連串精心設計的手術刀切割。未來台灣朝野不僅僅在軍事上防止大陸的侵擾，在經濟、政治外交與資訊傳播上更要有效反制與防堵大陸的攻擊；另一方面也應該與大陸重新建立對話管道與機制，畢竟維持和平發展才是兩岸交流的王道。

（作者為退休大學教師）

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