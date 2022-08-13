新冠疫情在台爆發期間，不論是否接種疫苗，皆極有可能染疫。如今儘管確診病例下降，政府仍鼓吹打氣，連5歲以下的「嬰幼兒」，都可以接種莫德納幼兒劑型新冠疫苗，劑量25微克，是成年人100微克劑量的四分之一。看似防疫好消息，然而就連許多成人接種後，也出現許多不適症狀，何況身體尚未發展成熟的嬰幼兒，是否需冒承受副作用的風險？國外許多專家對於疫苗效力存疑，並借鑒其他年齡層兒童產生的副作用提出隱憂。

約翰霍普金斯大學醫學院教授和公共政策研究員Dr. Marty Makary與佛羅里達州衛生部流行病學顧問和北加州 PM&R 醫生的Tracy Hoeg共同指出，輝瑞和莫德納為6個月至5歲兒童的研究資料基數過少且無法推斷出疫苗有效的定論。以BNT疫苗為例，輝瑞在 992 名 6 個月至 5 歲的兒童中打了三劑疫苗，但並沒有發現具有統計學意義的疫苗效力證據。而6 個月至 2 歲的兒童亞組中，該試驗發現疫苗可以降低 99% 的感染機會，弔詭的是，報告上卻同時寫疫苗也可能「增加370%的感染機會」，數據令人感到非常荒誕不合理。

他們再以莫德納提供的研究為例，指出藥廠雖有針對6388 名兒童進行了兩劑的研究，但對感染的無症狀兒童效力非常微弱，並且沒有看到疫苗能提供多長時間保護的數據。

另外，美國診斷病理學家Dr.Clare表示，輝瑞藥廠所提交的BNT疫苗，針對6個月至4歲兒童所做的人體試驗，起初招募了4256名幼兒參與試驗，但卻有3000名嬰幼兒未完成試驗，等於有高達66%的受試兒童退出該試驗。認為藥廠應對此給出答案。

英國國家統計局（Office of National Statistics，以下簡稱ONS）2022年5月16日，發布了該國一項數據顯示，2021年元旦至2022年3月底間，不同年齡層接種疫苗後染疫的死亡率。令人憂心的是，10-14歲孩童接種兩劑疫苗後死亡率是同齡未接種者的39倍，而接種三劑死亡的可能性更高達303倍。（英國也核准6個月至5歲兒童接種疫苗，但因為缺乏樣本，無法檢視實際接種後的死亡率）。

此外，兒童接種疫苗後副作用也很高，和莫德納疫苗同為mRNA疫苗的輝瑞BNT臨床試驗報告指出，在1127名12-15歲兒童受試者中，有86%接種第一劑的兒童對COVID-19疫苗產生了不良反應，而後續1097位接種第二劑的兒童，有78.9%出現了不良反應。該試驗還發現，兒童在打疫苗後兩個月的觀察期內，無法進行日常活動的嚴重不良事件的總發生率是 10.7%，而且與未接種疫苗的兒童相比，接種疫苗的兒童在兩個月的觀察期內發生嚴重不良事件的風險幾乎是未接種疫苗兒童的6倍。此外，未接種疫苗組的新冠肺炎發病率為 1.6%，接種疫苗組觀察到的此種嚴重不良事件幾乎是未接種疫苗組的 7 倍。

疫苗的目的是使病毒不致在社區造成大流行，然而COVID-19疫苗不僅不防止病毒感染，還有可能導致兒童青少年罹患心肌炎和心包炎的風險。由於心肌無法再生，兩者都屬嚴重的情況。英國醫藥和健康產品管理局（MHRA）對英國和國際上關於接種COVID-19疫苗後心肌炎和心包炎的報告進行了徹底的審查，因為最近這些事件的報告有所增加，特別是輝瑞/BioNTech和Moderna疫苗，病例模式一致且多見於年輕男性。美國CDC的報告亦然，且更清楚指名是青少年和年輕成人的男性。雖說嬰幼兒是否會產生類似副作用還不得而知，但就怕疫苗的諸多未知數，讓接種的嬰幼兒也加入了實驗白老鼠的行列。

（作者為輔仁聖博敏神學院前院長）

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