美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍舉行「封島」演習，對台灣造成非常大的威脅。而此前CNN即報導，世界知名的台北故宮博物院在7月底也剛舉行遷台以來的首次「戰爭演習」，主要訓練館方180名人員進行各項模擬演練，包括物件遭敵方掠奪或安全設施遭毀損時，如何向軍警求援。

戰時最佳策略在原地

共軍演習也造成各種傳聞甚囂塵上，坊間傳出故宮有意在戰爭發生時，在館藏70萬件藏品中，挑選9萬件轉移至美國、日本以尋求保護。雖然故宮副院長黃永泰嚴正駁斥絕無此事，表示沒有提出移置方案。但如何因應戰爭危機，安置故宮國寶，避免戰火中遭受劫掠，再度成為國人關切的焦點。

事實上，戰火對古蹟文物的破壞真的是非常嚴重。坐落在阿富汗巴米揚谷內山崖上兩尊建於6世紀的立佛像，2001年被塔利班炸毀。2003年美國攻打伊拉克，把博物館炸毀，裡面的幾千年古文物有的被焚毀，大部分被士兵和戰爭販子劫掠一空，那浩劫是人類文明無可彌補的損失。

故宮文物是在對日抗戰一開始就準備南遷。1萬6千多箱文物透過火車、汽車等各種途徑，無數人沿途護持，千辛萬苦，歷經幾度日軍空襲，才逐步安抵四川山城之中。故宮歷史記載著，這過程中，國寶文物曾突然向下滑坡，人員緊急衝下去搶救，此時，一陣炮彈落在剛剛立腳的地方。他們總說，是國寶有靈，救了人命。保藏在山中的國寶，抗戰後回到南京。

1948年因國民政府大敗，12月22日開始遷往台灣。到台灣之後，因戰爭動盪，先存楊梅，後因濕氣太重，再轉台中糖廠；又因糖廠靠近火車站，怕空襲轟炸焚毀，再遷到霧峰九九峰山的北溝山洞中；又因北溝太遠，不利海內外參觀，於是規畫外雙溪的故宮。

可以想見，舉凡前面所擔憂的各種問題，包括火災、水災、地震等天災，或者炮彈、轟炸等人禍，大概現在的故宮都考慮過了。因此它是建立在陽明山的岩盤之下，其厚度與堅固程度，是足以應付外在攻擊的。

也就是說，當戰爭發生，外部傷害不至於傷及國寶文物，要演習的是如何將外面展示的國寶移入山洞中保護起來。至於移到外面去保存，那是更大的危險。因一旦想轉移，國寶外露，更可能招來外面的攻擊。設想共軍如果封島，國寶外移，不是正好送上去當俘虜嗎？國際盜匪不會來搶嗎？

象徵著中華文化正統

這不是在嚇人，而是一種現實。以現在國際拍賣行情來說，一幅米芾的畫2013年的拍賣價是3000萬美元，現在預估要5000萬美元，也就是15億台幣一張畫，而故宮收藏有71張米芾的畫，價值約在1000億台幣。僅僅米芾即如此，何況還有其他幾十萬件無價之寶，想轉移至國外有多危險呢？

最嚴重者，民間一旦傳說國寶外移，一定聯想這政府已是準備落跑的流亡政權，誰還有心打仗？誰還有心捍衛台灣？講白了，一旦政府宣告國寶戰時處置是移往美日，就等於宣告台灣一旦面臨戰爭，即是落跑流亡，軍隊會有士氣嗎？準此以觀，故宮的戰時疏散根本不能有外移的打算。最安全且對台灣最好的，仍是好好保住故宮。世界所有學者都公認，只要故宮在台灣一天，中共就不可能用核彈來攻擊，因為毀壞華夏國寶是不能被歷史原諒的罪人。

是的，恰恰是這些民進黨想去之而後快的中華文化瑰寶在保護著台灣，在護衛著台灣安全。它不僅在文化傳承上具有教育意義，它更是台灣保有中華文化正統地位的象徵，而不至於成為南島文化的跳島，或者是閩南文化的台灣分支。它才是台灣真正的護國神山。

考慮故宮戰時的應對策略，當政者最好先看看世界是如何看待故宮，有文化觀、有世界觀，有全局的觀照、有總體的戰略，才能好好處理。否則，故宮處理不好，就是流亡政權的先聲，打擊民心士氣，未戰先輸，與直接投降無異。