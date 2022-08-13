繼美國眾議院議長裴洛西之後，立陶宛交通部政務次長愛格涅率團訪台；緊接著英國下議院外交委員會召集人Alicia Kearns透過民進黨立委預告，11月將率團來台訪問；甚至傳出如果美國共和黨在這次期中選舉取得眾議院多數席次，則共和黨籍的議長很可能也將依照裴洛西模式，打出「議長訪台牌」。

面對接二連三外國政要訪台，外交部長吳釗燮稱，這展現了國際友人對台灣的重視，可以提升台灣的國際能見度云云。然而，來台訪問的外國政要團真的對台灣有正面意義嗎？答案顯然不是。裴洛西訪台後，引發對岸發動環台軍演，實際上是把台灣推向危險邊緣。

俄烏戰爭期間，歐洲各國領袖爭相訪問基輔，說是要表達對烏克蘭的支持，實則各有其政治目的，如前英國首相強森不只一次到訪，就是為了轉移「派對門」醜聞焦點。事實證明這些熱衷訪問基輔的西方政客，對緩和烏克蘭情勢幫助有限。

如今外國政客熱衷打卡的地點改成了台灣。通常他們來台後照例是批判中國大陸，目的則往往是「出口轉內銷」，罵給他們國內的反中選民看，以提高在其國內政壇的聲量。

更有甚者，像立陶宛之類的國家政要訪台，除了罵老共增加政治資本，還要帶著與台灣經貿合作的成果離開，如愛格涅就明白表示，此行的「首要目標」是讓立陶宛的經濟與出口市場多元化，如何多元化？自然就是要台灣多採購、多投資，例如要華航評估在台、立間建立航空航線。

這些不速之客在台灣猛打卡，對我們根本沒有什麼好處，反而惹了不少麻煩。