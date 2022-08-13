運動休閒已成為全球重要產業之一，疫情更改寫全球健身市場版圖，智慧科技帶動的虛實融合運動健身趨勢，所創造的商機堪稱無限廣闊。大陸為紀念舉辦北京奧運、促進民眾參與健身活動，將8月8日定為「全民健身日」已14個年頭，大陸民眾參與健身運動已蔚然成風。今年6月，大陸通過了新修訂的《體育法》，更將全民健身上升為國家戰略，商機不言而喻。

共同探索體育元宇宙

大陸人均GDP上升，健康理念與健康消費也隨之提升，一方面收入增加，對健康投入更多；另一方面，職場壓力使青年身體機能減弱，疾病呈年輕化趨勢，健康焦慮促使人們更願意為健身付出。21世紀以來，北京夏季奧運、冬季奧運等體育賽事的舉辦，大大提升了大陸民眾的運動熱情。新冠疫情的持續，也提醒人們對身體健康的重視，《2021國民健康洞察報告》顯示，93%的大陸民眾認為「身體健康」是人生中最重要的事情，74%的受訪者因為疫情改變了生命觀。

相較來說，台灣的運動健身風潮比大陸提早了至少10年，近10年間全台健身房從100間成長到700多間，相關產業成熟，喬山健身器材業績全球排名第三。兩岸同文同種，在健身交流與合作上具有天然性，今年上半年，跟著台灣藝人劉畊宏健身成為大陸最火爆的社會現象之一，這既凸顯大陸民眾對健身的強烈需求，也反映了兩岸在健康領域的合作前景。

事實上，劉畊宏式的帶動健身僅是運動的初級入門形態，根據美國運動醫學會（ACSM）調查，2022年全球前10大健身趨勢分別為穿戴式裝置、家庭健身房、戶外運動、負重力量訓練、減重運動、私人教練、高強度間歇訓練、徒手運動、線上直播、隨選課程和健康／保健教練，大陸在這些健身趨勢上有著極大的市場開拓空間。

根據大陸國務院發布的《全民健身計畫》，2025年全民健身將帶動體育產業總規模達5兆人民幣；《健康中國2030規畫綱要》指出，大陸健康服務業總規模在2030年將達到16兆人民幣。結合國際健身趨勢與大陸本土運動風潮，大陸健身經濟的幾大動向與趨勢值得台灣業界關注。

首先，健身經濟的科技含量越來越高，科技與運動的高度融合成為趨勢。健身器材的智能化、健康監測設備的精細化、健身環境的互動化等等，都是科技帶來的改變。穿戴式裝置、運動套件遊戲手柄、魔鏡等智慧健身設備的出現與流行，改變了傳統健身模式，讓健身更加科學、高效、便捷與有趣。

運動科技興盛是利基

大陸首個虛擬體育綜合性賽事日前在上海開賽，此次比賽設有虛擬賽艇、虛擬賽車、虛擬滑雪、虛擬騎行、虛擬高爾夫5個項目。正是AI、5G、虛擬實境等技術的成熟和進步，為探索「體育元宇宙」提供了可能。

其次，虛實融合是大勢所趨。數據顯示，大陸健身會員和健身人口滲透率連續5年保持增長，截至2021年底，健身房註冊會員數為7513萬人，一線城市健身房滲透率較高，二、三線城市健身房的布局空間依然巨大。而網路平台直播也使得大陸健身更加普及化，據《抖音運動健身報告》，2021年健身類主播漲粉增加208%，直播收入增加141%，抖音運動健身影片數量增長134%，創作者數量增長39%。這些線上運動粉絲人口，為健身房開拓二、三線城市市場奠定基礎。同時，虛實融合的運動場館，更是未來的探索方向。

第三，戶內戶外健身細分空間廣闊。戶外運動近幾年在大陸也頗為流行，項目越來越多元化，騎行、露營、飛盤運動等陸續被大陸青年群體所青睞，在社交平台曬出戶外運動照片成為一種時尚，這些項目的流行帶動相關器材的需求激增。而因應疫情封鎖而誕生的居家型健身更是得到長足發展，大陸運動科技平台Keep在2021年的平均月活躍用戶數達到3440萬，未來還會有更多新型健身方式湧現。

大陸健身經濟有著龐大的人口基數，具備加速發展的市場容量和消費潛力。台灣是全球數一數二的運動器材製造重鎮，相關企業在大陸也早有布局，大陸運動科技的創新與市場的興盛，應是台灣相關產業的機會。