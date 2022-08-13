裴洛西在台灣停留了19小時，留下的「效應」如星火燎原，其廣闊尚不可測。國內國際媒體熱翻天，實史無前例。共軍則立即在台灣外圍實彈演習；民進黨高層幾天來喜洋洋，而民眾則處變不驚，寧靜如常。期間4枚飛彈凌過台灣高空，經日本報導，震驚國際。然國防部則輕描淡寫，因飛彈高度達大氣層不必發放警報，但飛彈發射瞬間方向就朝著台灣，可放心嗎？

裴洛西是勇敢異常的政治領袖，1989年天安門事件發生時，美國自由派力主廢除對中共撤銷最惠國待遇。當時裴洛西是眾議員，她嚴厲要求白宮對中共經濟制裁，她親到北京並揚言即使被坦克車壓過，也要支持示威的學生。但布希總統則認為經濟制裁，受罰將是大陸的廣大人民，大陸經濟崩潰也會殃及美國人民。布希總統私下要李潔明大使和我兩人，與中共韓敘大使研商解決爭執的方向。

我們3人見面，韓敘大使很謙遜，為保密自己駕車前來，他同意中國確實需要現代化，包括人權，但他有信心中國會很快朝向現代化，對這件不幸的事，他希望美國就別在傷口再撒鹽。我也認為中美兩國此時不宜因經濟制裁而成仇，然而，我仍堅持美國應協助逃亡來美的示威學生。最後，最惠國待遇沒有取消，當然裴洛西等認為這是姑息養奸。

甫於2019年1月2日擔任製片家的裴洛西女兒Alexandra應CNN訪問，說了一句經典名言「My mom will cut your head off and you won't even know you're bleeding.」（我母親會割掉你的頭，而你甚至還不知你在流血）這是她在警告共和黨巨頭政敵川普等人。這句話表面血腥，其實寓有哲意。就是我們常說的：「你死了，都不知道怎麼死的？」

裴洛西不理會中共軍機威脅，在全球矚目中昂然抵台。台灣政治領袖認為得此強力奧援，今後當可安枕無憂。中共則怒不可遏，因而順勢封島軍演。「解放台灣」再不是夢想了，萬一台灣在美夢中被急速解放，則是應了裴洛西家的名句：「頭被割，猶不知自己在流血。」事關國運，全民安危，不可不慎慮各種可能。

「中美台」三角關係的遞變，始自福特、卡特朝代，當年我兼任白宮醫療顧問，有機會旁觀決策的過程。福特為何未隨尼克森腳步與中共建交，反而是卡特建交？卡特私下提他的往事，他在美軍潛水艇服役時，有天早晨，他的生日10月1日，聽到中國也舉國同慶，他好興奮他的生日竟然是中共國慶，我直覺他很快就會與中共建交。

雷根與卡特競選時，怒批卡特未預警就宣布與中華民國斷交。我寄望雷根當選後，至少會提升與台灣的關係，但卻相反，雷根連派AIT代表都要派退休的前駐香港總領事，明顯降級台灣。我遊說友人高華德參議員等出來主持公道，後由布希副總統調處，才改派李潔明。潔明責我，他本當定了駐華大使，還好，後來他還是當了。我到北京去美國大使館看他，他說還是在台北那段日子較愉炔，中國太大了，麻煩也特多。

後來雷根總統向我解釋，他競選時，是「美中台」小三角，他當總統時，是要考慮「美中蘇」大三角，美國必須聯中抗蘇，謀求世界和平。問題不是美國可靠不可靠，而是美國有更大責任。雷根總統對我個人很慈護，我母親逝世，他在白宮寫信致慰我父親，此舉比給我慰問信更感動我。他說，對台灣而言，耗資買大量武器，實際不可能打贏人口眾多且可源源製造武器的中共，這是普通常識。美國表現對台灣人民的真心關懷，才是對中國難以承受的壓力。

我再次去晉見雷根總統時，我不再提軍購。我只說我家友人歌星鳳飛飛要來美演唱。話未完，他說：「我竭誠歡迎她，給我她的資料，我相信她一定是足以代表台灣人民的歌星。」《中國時報》1984年8月1日顯著登了這則消息，標題：鳳飛飛將赴美巡迴演出 雷根總統親函表示歡迎。

台灣歷年買了那麼多昂貴軍火，還好，所有武器都沒用在戰爭。有次，王永慶先生約我到他的寓所。他問我一假設性的問題：有位公司職員居住在舒適的房子，他對面街住了六十多位大漢，各持有卡賓槍。但30年來相安無事，也開始有些來往。有天賣手槍的販子，勸這位職員買把昂貴的手槍，以策安全。永慶先生問：「此位職員買槍會不會比較安全？」我答：「會的。」他問：「誰告訴你的？」我答：「那賣手槍的販仔。」永慶先生說：「你答對了！」

我們要相信，錯綜複雜的政治問題，其實釋疑解答就在普通常識。美國立國的最大思維因素，就是來自1775年湯瑪斯‧潘恩（T. Paine）所著《普通常識（Common Sense）》的小冊子裡。台灣面臨危機，「危機」是兼涵危險與機會，普通常識應明析出，裴洛西並沒帶來安全，台海的安全是應出自合則兩利的善意。（作者為前立法委員）