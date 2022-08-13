裴洛西訪台引發兩岸關係激變。一些大陸網友從聲勢浩大的圍台軍演中讀出「武統」的強烈信號，甚至揣測解放軍會假戲真做直取台灣；還有一些人視大陸限制兩岸經貿往來的措施為「惠台」政策山窮水盡，「窮台」戰略登堂入室的證據。事實果真如此？台海上空的硝煙尚未散盡，北京的第三份涉台白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》橫空出世，對「武統」和「窮台」做出了回應。

「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是中國共產黨和中國政府解決台灣問題的第一選擇」「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」，《白皮書》重申了「和統」與「武統」的位序。

不僅如此，《白皮書》還坦承，「儘管幾十年來遇到困難和阻力，但我們仍然堅持不懈地爭取和平統一，這體現了我們對民族大義、同胞福祉與兩岸和平的珍視和維護。」即使北京並不諱言正在為「武統」做準備，仍強調備戰的目的是「從根本上維護祖國和平統一的前景、推進祖國和平統一的進程」。

儘管這些表述在字面上沒有太多新意，但在劉國深等涉台學者看來，在目前特殊背景下發表這份《白皮書》，有助於各方面從宏觀視野，全面準確理解中國政府對台大政方針的傳承性與穩定性，避免發生曲解和誤判。換言之，雖然兩岸因裴洛西事件劍拔弩張，大陸艦機大舉越過所謂海峽中線，甚至東風飛彈史無前例穿越台灣島上空，但「和統」的最高優先順序不變，「武統」仍是下下策。

相較「武統」，「窮台」這個議題略顯複雜。雖然《白皮書》沒有復述「全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」、「不管形勢如何變化，我們為台灣同胞謀福祉的初心使命不會變」等大陸領導人最近的表態，也沒有直接出現「惠台」的字眼，但這並不意味著大陸心灰意冷，開始由「惠台」轉向「窮台」。《白皮書》仍然秉持習近平「1．2講話」精神，宣示要在兩岸關係和平發展進程中深化兩岸融合發展，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，依法維護台灣同胞正當權益，讓台灣同胞分享更多發展機遇等。

既然「窮台」不成立，那為什麼近期大陸對台發起「經濟制裁」？涉台學者唐永紅認為，大陸方面的有關行動只是在正常處理一些兩岸經貿活動中出現的問題。在他看來，如果真的要「制裁」，那就要大幅度削減自台灣的進口，但目前的措施對台灣的影響非常有限。以備受關注的大陸暫停天然砂出口為例，儘管2020年台灣有93.2%的進口砂石來自大陸，但進口砂石僅占台灣砂石供應總量的7.7%。更重要的是，半導體行業所用的矽材料的主要來源是各種含矽的礦石，這些礦石在地球儲量非常大，並且半導體對這類礦石的消耗量非常小。因此，大陸此舉不會對台灣的半導體行業產生影響。由此看來，大陸拿兩岸經貿「下手」是精心拿捏過分寸的。

軍事演習見好就收，「經濟制裁」虛晃一槍，北京已經對「武統」和「窮台」做出了回答。接下來該民進黨政府回答要不要改弦更張了，畢竟《白皮書》並不只是釋放善意，也點名民進黨當局的謀「獨」行徑是「爭取和平統一進程中必須清除的障礙」。