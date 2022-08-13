裴洛西訪台吹皺了台海一池春水；其實，從大歷史的格局看，也同樣吹起了的原本平靜太平洋的波濤，令太平洋的版圖開始產生世紀性的巨變。

猶記得美國歐巴馬總統剛上台未久出訪亞洲，無論在日本或泰國，都說「我是太平洋總統」、「美國是個太平洋國家」；2014年，他還在西點軍校畢業典禮上強調「美國將繼續領導世界一百年」。歐巴馬的話，聽在許多國家耳中也許不是味道，但就現實看，也不得不承認美國的確有這樣的底氣，因為美國的實力確實覆蓋到了整個太平洋。

如把太平洋看作是一個圍棋大棋盤，除在棋盤右側沾上的一點邊，美國基本上與太平洋素無淵源。但從1867年美自沙俄購入阿拉斯加開始，就一步步地在大棋盤上頻頻落子：1893年控制了夏威夷，勢力向中太平洋挺進；1899年美西戰爭大敗西班牙後，先後取得了關島和菲律賓，開始在中、西太平洋落子；二戰結束前後，陸續自日本手中取得及接管了許多從西太平洋到南太平洋的小島，以及為了對抗共產中國，與西太一眾國家紛紛建立了雙邊軍事同盟或合作關係，甚至在各國駐軍；與此同時，憑著盎撒血緣建構「五眼聯盟」，美、加、澳、紐連成一氣，又厚實了棋盤右邊以及下方，至此，整個太平洋已進入美國囊中，形同美國「內海」。

問題出在美國「內海」的西緣，一直延伸到了亞洲大陸塊的東側，把中國臨太平洋家門口的4個海（黃海、東海、台海、南海）也一舉囊括了進去，這當然難為中國所接受。進入新世紀，中國持續強勢崛起，自然不容此等狀態成為常態，第一步勢必要將美國勢力擠出第一島鏈，讓家門口的4個海作為「護城河」，成為中國的勢力範圍。於是、美國的「海」與中國的「河」，所謂的「河海之爭」就自然成了新世紀中美大博弈第一篇章的主旋律了。

2001年，中美南海撞機事件即是第一篇章的序曲，或「1.0」；2013年中國宣布畫設東海防空識別區，及2014年開始的南海吹填造島，是為早晚要來的「2.0」預作鋪墊，當然與此同時還有各種「反介入」及「區域拒止」軍事能力的強化。「2.0」終於因為美國眾議院議長裴洛西的訪台而到來了。

裴洛西的亞洲行一反沿地球曲面最近的傳統路線，先到星、馬；從馬到台時又刻意先向東繞大彎避過南中國海；離台赴韓時，又刻意先向東再轉北避開東海。這樣奇特的航行路線前所未有，美方或者是真的擔憂風險，或者是為了避免激怒中國，或是藉此示好中國，無論哪一種，都意味著西太平洋的勢力範圍正在出現巨大的變化。所謂的「河海之爭」形勢明顯地正在朝中方「護城河」的方向傾斜。

未來趨勢發展存在各種可能。可能之一是海峽兩岸走向統一，不論何種方式。一旦統一，就是「3.0」了，意味著已維持了一個世紀的太平洋至少是西太平洋的版圖進行重畫。當然，「3.0」之後還存在著「4.0」甚至「5.0」的可能，屆時歐巴馬如還健在，想必感觸萬端。

裴洛西訪台，估計她都未料到會有如此的大歷史涵義吧。（作者為鳳凰衛視資深評論員）