經過兩個月的紛擾，深陷論文抄襲爭議的前新竹市長林智堅退出桃園市長選舉，換上立委鄭運鵬參戰。在過去的各項參選人民調中，鄭運鵬的民調一直都是第1名或第2名，但一直沒有受到蔡英文青睞，也導致民進黨的桃園市長提名陷入難產，直到國民黨確定張善政參選，蔡英文才欽點林智堅。如今選對會重新徵召鄭運鵬，這對沒收黨內民主、企圖避免跛腳的蔡英文來說，可以說是一次重大打擊，讓蔡英文出現跛腳前兆的不是黨內派系，而是林智堅。

近兩個月以來由於林智堅深陷論文抄襲與棒球場泥淖，導致民進黨選情受到拖累，北台灣的民調都有明顯下降，尤其是年輕的高學歷選民。民調顯示，基隆市和謝國樑打平的蔡適應都出現民調一度落後的窘境，而新竹市的沈慧虹更落居民調第3名。如此下去，台北市的陳時中與新北市的林佳龍也不免受到牽連，而台北市更是英系主導的大本營，這次要求撤換林智堅的聲音，也有不少來自英系的操盤者。如今林智堅退選，這方面的選票流失應該會止血。

鄭運鵬參選的好處，一來他是在地立委，已經在桃園耕耘兩屆8年，過去的民調也不差，二來由於沒有深陷重大爭議，轉提名鄭運鵬可以讓目前落後民調有止跌的效果。而在民調止跌之後，民進黨就可以進行計畫已久的北台灣聯合造勢，屆時打平的陳時中與蔡適應就有機會領先，居於落後的沈慧虹與林佳龍也很可能稍微拉起，民進黨就可以避免北台灣全軍覆沒的危機，換言之蔡英文就可以躲過一劫。

但換上鄭運鵬不是沒有隱憂。鄭運鵬的政商關係、從政經驗還沒有被充分檢驗，近來高嘉瑜前男友馬文鈺的出面指控打開了其中一部分，但詳細內容還需要證實。在林智堅深陷論文抄襲爭議之時，鄭運鵬也多次公開出面為林智堅迴護，鄭運鵬護短的行為也會將他和林智堅綁在一起。

不過對鄭運鵬最大的挑戰，還是前立委鄭寶清是否參選。雖然在各項民調來看，鄭寶清民調都在第2名或是第3名，但民進黨在桃園市長並沒有舉行任何正式的黨內初選民調，這種讓選對會直接勾選候選人、缺乏黨內民主的作法也讓鄭寶清不服，所以鄭寶清近來持續對林智堅開炮表示不滿，但對是否參選桃園市長仍然保持彎弓不射箭的態度。鄭寶清至今仍然豎立看板、勤跑基層，如果最後鄭寶清投入選戰，那就是對鄭運鵬與民進黨最大的衝擊，也會成為蔡英文最大的隱憂。

如果當初走黨內民主程序，鄭運鵬很可能早就可以籌備競選總部，鄭寶清也沒有退黨參選的正當性，林智堅也還是新竹市長，更沒有人過問他的學位。但蔡英文獨攬一切、沒收初選的作法，卻橫生一堆枝節，只能說人算不如天算。（作者為台灣國際戰略學會研究員）