共軍此次困台軍演，最主要原因當然是蔡政府的台獨言行越來越趨激烈引發的結果，其「威懾」用意是不言而喻的。然而，吾人必須看到，在這次困台軍演後，共軍又相繼在渤海、黃海以及南海諸海域進行一定規模的系列演習，這就值得思考其用意何在？

我們必須體認到，「改革開放」四十多年來，大陸的「國家安全邊界」已大為延展。而又必須知道一個道理，那就是「利益邊界，就是安全邊界」，利益邊界的擴大，當然就是安全邊界的擴大。

大陸的戰略學者張文木曾指出，「在利益安全邊界已不再局限於中國領土範圍的情況下，21世紀的中國人不能簡單地以經濟學看問題的方式來看待中國的國家利益，而要樹立起相應的政治意識，學會從政治和權力的角度來思考中國的未來前途。」這一觀念和思索的轉變，說明中共已部分修正了傳統的安全觀是「基於領土的安全觀」的理念，因而轉向「現代的安全觀是基於利益的安全觀」。

因此，大陸當前最需要注意和著眼的，就是如何區分什麼是「邊界安全和安全邊界」。張文木對此一區分做出解釋，他說：「邊界安全是指國家對其主權範圍內的領土的可控制和保衛程度；而安全邊界則是指國家對其分布於主權範圍以外的利益可控制和保護的程度。」

明白了上述道理，也就了然於上述那些軍演的真正目的和用意，那就是中共的國家安全邊界和領土邊界，已不像以往那樣相互重疊。今後大陸的國民經濟重心，將移到東南部地區，也因此大陸的安全邊界就絕不會也不能跟東南沿海重疊，而至少必定要擴展到台灣以東的海域。

筆者觀察，這就是近期中共幾項軍演的根本目的所在。台灣處在這樣的風口浪尖之上，很多人還渾渾噩噩，不知禍在眉睫，實令人憂心與費解。在此要提醒蔡政府，請務必慎重思考多年前大陸放出的一句話：「台獨的時間表，也就是統一的時間表」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※