我還是那一句話：黎安友（Andrew Nathan）教授說習近平比普丁聰明，我同意。我希望他繼續聰明下去，不要真的對台灣開戰，演習一下就夠了。中國不妨制裁台獨頑固份子，但不要殺戮無辜的老百姓。棒子可以高高舉起，輕輕打下。兩岸一家親，同文同種，沒有人能改變這個事實。「本是同根生，相煎何太急！」不必讓豪豬變烤豬。

民進黨作弊集團的伎倆，就是掛民主羊頭，賣專制狗肉。上回總統選舉開票以後，我坐在計程車裡，司機先生氣憤地說：「開票的時候，他們把門一關，誰也不許進去，不知道他們在裡面幹甚麼⋯⋯」我不敢多說話，以前有朋友警告我不能和計程車司機談政治。有一次，他和計程車司機的意見不同，說了出來，結果車子開到偏僻的街道，司機叫他下車，外面正下著大雨，又叫不到計程車，讓他吃足了苦頭。所以這次我在司機說完後，就只回答了一聲「安呢喔！」

說老百姓歌照唱，舞照跳，麻將照打，沒有危機意識。那有了危機意識又能怎樣？你究竟要他們做什麼？到後院去挖防空洞嗎？趙少康的小編很有危機意識，他已經做了戰備升級，把蘇貞昌推薦的掃巴改為吸塵器了。

一項可以展示台灣危機意識的活動，就是舉辦防彈背心的時裝表演。到時候，男女老幼的可愛模特兒都去走秀，一定能博得全世界的眼球。防彈背心不只在台灣很好賣，甚至可以外銷世界各國，尤其是美國。美國曾發生多起學校槍擊事件，死了不少無辜的孩子，大家正在討論要讓老師們帶槍上課。防彈衣商機無限，一定能大賣。

軍演的時候，大家在家中都很緊張，飛彈從天上飛過，政府也不告訴你，外面還有新冠疫情。健康最重要，我要提醒大家不能忘記做運動，太極拳和瑜珈都很有幫助，且有科學根據，這樣可以提高自己的免疫力。尤其重要的是舉手的運動，大家一定要練好。老人們手腳沒有年輕人那麼靈活，更要多練練，免得到時候手臂不聽使喚。

朋友都說，斷交部長怎麼說起話來像澤倫斯基？一旦台灣真的變成烏克蘭，大家馬上會想到，烏克蘭人可以逃到隔鄰的波蘭，那台灣人往哪裡逃？一位著名的時事評論家說他已經預備好了五星旗，而許多人家都已經準備好了白被單。沒有五星旗，掛白被單也一樣。其實目前的民意測驗不一定準確，因為有不少人誠惶誠恐，生怕被查水錶，所以做民意調查的人，去調查一下軍演前後白被單的銷量增加多少，就更容易知道民意之所在了。

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