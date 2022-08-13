民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文風暴宣布退選，他僅表示論文寫作上的瑕疵成為「政治角力」對桃園鄉親並不公平。而國安局長陳明通既為指導教授又是余正煌的口試委員，若全身而退，恐讓「通堅門」後的「學術詐欺」成為隱憂。

台大學術倫理審定委員會基於學術專業，認定林智堅的論文抄襲且撤銷碩士學位，引發後續一連串的政治風暴，而陳明通在學術倫理上的偏差行為也已經被檢舉，台大正準備進一步審查。台大仍須秉持學術專業與良知嚴格審議，才能杜絕類似「學術詐欺」的陳陳相因。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，此案凸顯政商「洗學歷」的問題，呼籲政府必須制定鐵腕政策遏止學術倫理歪風。回顧陳明通先前在聲明中公開駁斥「一魚多吃」的外界指責，如果資料是在林智堅不知情的情況下提供給余正煌，陳明通難道沒有任何學術責任？

以研究所碩士論文分為「量化」與「質化」類型而言，林智堅以2014年新竹市長選舉為分析屬於量化數字（計算）研究，卻與余正煌用同份民調、統計模型以及研究方法，難道陳明通指導是有高深的學術考量嗎？陳明通在指導教授一職的表現有很多可議之處，實在是台大和學術界到了整門風的時候了。

「通堅門」已現「學術詐欺」亂象，林智堅既然退選了，陳明通也該下台了，難道還要繼續考驗全國民眾的智商嗎？

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